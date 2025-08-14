Le chef de la diplomatie lao salue huit décennies de développement du Vietnam

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, a salué le développement spectaculaire du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), il a affirmé que le Vietnam a connu une forte croissance, marquant de son empreinte la scène internationale par une position de plus en plus affirmée, un développement économique durable et une amélioration constante du niveau de vie de la population, tandis que les relations spéciales et fidèles lao-vietnamiennes restent un modèle de coopération amicale entre pays voisins.

Selon le ministre Thongsavanh Phomvihane, grâce à la direction clairvoyante du Parti communiste et à la gestion efficace du gouvernement, le Vietnam est passé d’un pays pauvre, durement éprouvé par des décennies de guerre, à une nation moderne et dynamique, jouissant d’une stabilité politique et d’un ordre social sûr.

Sur le plan économique, la croissance du Vietnam est remarquable : le pays se classe aujourd’hui au 33e rang mondial et vise un objectif de croissance du PIB de 8% en 2025. La signature de 17 accords de libre-échange a créé des conditions favorables pour stimuler les échanges commerciaux et l’intégration internationale. Cette dynamique s’est traduite par une nette amélioration de la qualité de vie, avec un revenu par habitant passé de 498 dollars en 2.000 à plus de 4.000 dollars en 2024.

La position internationale du Vietnam s'est également considérablement renforcée. Le pays entretient des relations diplomatiques avec 194 États et a élevé ses liens au niveau de partenariat stratégique intégral avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, contribuant activement à la paix et au développement mondial.

Thongsavanh Phomvihane a souligné que ces succès complètes et historiques constituent une grande source d'inspiration pour le Laos, l'encourageant dans son propre processus de développement. Il s'est dit convaincu que le Vietnam atteindra ses objectifs de devenir un pays industrialisé et moderne à revenu élevé d'ici 2045.

Le ministre a rappelé que le Laos et le Vietnam partagent une grande amitié, une solidarité spéciale et une coopération intégrale, dont les bases ont été posées par les présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong. Forgée dans la lutte commune pour l’indépendance nationale, cette relation n’a cessé de se consolider dans tous les domaines.

Sur le plan politique, les deux pays entretiennent une coopération fiable, solide et étroite, avec des rencontres régulières à tous les niveaux. La coordination en matière de défense et de sécurité est étroite, notamment dans la protection des frontières, la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale et le trafic de drogue, ainsi que le maintien de la paix.

Pour le plan économique, le commerce bilatéral est en croissance constante, avec un chiffre de près de 2 milliards de dollars au premier semestre 2025 et un objectif de 5 milliards de dollars. Le Vietnam reste l'un des trois plus grands investisseurs étrangers au Laos. La coopération socio-culturelle est également dynamique, comme en témoigne la proposition conjointe de faire classer les parcs nationaux de Hin Namno et Phong Nha-Ke Bàng au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pour l’avenir, le ministre Thongsavanh Phomvihane a précisé que les deux pays continueront à mettre en œuvre les accords de haut niveau, en renforçant la coopération politique et sécuritaire, piliers de leurs relations. Ils s’attacheront à promouvoir la coopération économique afin d’atteindre l’objectif de 5 milliards de dollars d’échanges, à réaliser des projets stratégiques tels que l’autoroute Hanoï - Vientiane et le chemin de fer Vientiane - Thakhek - Vung Ang, ainsi qu’à améliorer la qualité de la formation des ressources humaines, notamment pour les femmes lao. Ils veilleront aussi à sensibiliser les jeunes générations à l’importance de leur lien unique et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et au sein de l’ASEAN.

Le ministre a conclu en saluant le rôle décisif, la vision et les contributions des dirigeants vietnamiens qui, depuis 80 ans, ont guidé le pays vers de grands succès.

VNA/CVN