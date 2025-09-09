Le PM préside une réunion sur les préparatifs du Congrès du Parti à Tây Ninh et Tuyên Quang

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé des séances de travail du Bureau politique avec les Comités provinciaux de Tây Ninh et de Tuyên Quang afin de donner son avis sur les projets de documents et les plans de personnel pour les prochains Congrès provinciaux du Parti pour la période 2025-2030.

Le groupe de travail N°2 du Bureau politique a examiné les principaux projets de documents à soumettre aux Congrès, notamment les rapports politiques, les rapports sur la direction et l'orientation des comités provinciaux de Tây Ninh et de Tuyên Quang pour la période 2020-2025, les plans de personnel et les Résolutions du Congrès.

Les projets de documents ont démontré que les Comités provinciaux du Parti avaient procédé à une évaluation approfondie des réalisations des cinq dernières années, tout en identifiant avec franchise les limites, les causes profondes et les leçons apprises.

L'orientation stratégique, les objectifs, les tâches et les solutions pour la période 2025-2030 reflètent une forte détermination politique et une vision de développement, définissant des priorités clés et des initiatives de développement innovantes. Ils intègrent et précisent les principales politiques et orientations issues des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti et des récentes Résolutions du Comité central et du Bureau politique.

Approuvant les projets de documents, les membres du Bureau politique et du Secrétariat ont demandé des éclaircissements sur les réalisations remarquables, les limites existantes, ainsi que le potentiel et les atouts de chaque localité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné à l'organisation du Parti de la province de Tây Ninh d'accélérer la construction du Parti et de promouvoir un système politique fort, tout en préservant les traditions de courage et de résilience de la province.

La province doit poursuivre un développement socio-économique innovant et assurer la défense et la sécurité nationales alors que le pays entre dans une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation.

Avec la province de Tuyên Quang, le chef du gouvernement a exhorté l'organisation locale du Parti, les autorités et les populations des groupes ethniques à continuer de promouvoir la tradition révolutionnaire, à préserver fermement la souveraineté frontalière de la nation et à renforcer les capacités de leadership du Parti. Il a appelé à l'unité pour atteindre les objectifs de 2030 et accompagner le pays vers une nouvelle ère d'essor national.

Le groupe de travail a demandé aux Comités provinciaux du Parti de Tây Ninh et de Tuyên Quang d'étudier et d'intégrer les commentaires des membres du Bureau politique et du Secrétariat, tout en recueillant les contributions des ministères et départements compétents afin d'affiner les documents.

