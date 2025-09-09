Vietnam et Chypre renforcent leur coopération

Dans le cadre de sa visite à Chypre, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a eu le 8 septembre une séance de travail avec la vice-ministre permanente auprès du président chypriote, Irene Piki.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont salué la portée de cette visite, première mission d’échange de haut niveau depuis dix ans, marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Chypre. Elles ont convenu de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et d’élargir la coopération bilatérale.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a affirmé la volonté du ministère vietnamien des Affaires étrangères de renforcer la coordination afin de créer un nouvel élan au partenariat.

De son côté, la vice-ministre permanente auprès du président chypriote, Irene Piki, a souligné le potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l’économie, de la science et de la technologie, de l’innovation, de la fintech, de la pharmacie et de l’éducation. Les deux parties se sont accordées à accélérer la signature de documents tels qu’un protocole d’accord sur les consultations politiques, une convention de non-double imposition, ainsi qu’un mémorandum sur la coopération dans le domaine du travail, tout en organisant des forums économiques et des rencontres d’entreprises.

Les deux responsables ont également affirmé leur volonté d’exploiter pleinement les avantages de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), de faciliter l’accès réciproque des marchandises, de promouvoir la ratification rapide de l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) par l’UE et de soutenir la levée du "carton jaune" imposé aux produits de la pêche vietnamiens. Elles ont réitéré leur engagement à coopérer étroitement sur les forums internationaux, en particulier à l’ONU, à l’ASEAN et dans le cadre de l’UE.

Concernant la Mer Orientale, elles ont souligné l’importance de la liberté de navigation et soutenu le règlement pacifique des différends sur la base de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le même jour, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a rencontré le ministre chypriote du Travail et de la Protection sociale, Yiannis Panayiotou. Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté à plus de 7.000 Vietnamiens vivant à Chypre et a souhaité que le gouvernement continue de faciliter leur intégration et leur accès aux droits sociaux.

Pour sa part, le ministre Yiannis Panayiotou a exprimé son intérêt à attirer davantage de travailleurs vietnamiens, y compris dans les services et la santé, et a convenu d’accélérer la conclusion d’un protocole d’accord sur le recrutement de main-d’œuvre vietnamienne.

VNA/CVN