L’Assemblée nationale poursuit son renouveau pour accroître l’efficacité

À l'approche du 80 e anniversaire des premières élections générales (6 janvier), un séminaire scientifique national intitulé "L'Assemblée nationale vietnamienne - 80 ans d'édification et de développement" s'est tenu le 9 septembre à Hanoï, sous l'égide du président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le plus haut législateur a affirmé qu'au cours de ses 15 législatures, l'AN a toujours accompagné la nation, en prenant des décisions majeures conformes à la volonté et à l'aspiration du peuple.

Elle a adopté cinq Constitutions, 567 lois, 236 ordonnances et des milliers de résolutions, établissant ainsi une base juridique essentielle pour le développement économique, culturel et social, la consolidation du système politique, la lutte contre la corruption, le gaspillage et les mauvaises pratiques, le renforcement de la défense, de la sécurité et des relations extérieures, tout en garantissant l'exercice des droits humains ainsi que des droits et obligations fondamentaux des citoyens.

Ses activités de supervision ont été renforcées et la diplomatie parlementaire intensifiée, contribuant à affirmer le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Évoquant des sessions récentes, Trân Thanh Mân a indiqué que l'AN avait examiné et tranché un volume considérable de dossiers, avec une approche renouvelée tant dans la pensée que dans le processus législatif. Elle a notamment adopté, à l'unanimité, une résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution.

Soulignant les défis à venir, le président de l'AN a rappelé l'objectif national de faire du Vietnam un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu moyen de la tranche supérieure d'ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Pour concrétiser ces ambitions, l'AN devra poursuivre son effort d'innovation dans la réflexion et dans l'action, tout en renforçant ses capacités législatives et de supervision afin de répondre pleinement aux attentes du peuple, a-t-il estimé.

Trân Thanh Mân a enfin exprimé sa conviction que ce séminaire, conduit dans un esprit de démocratie et de responsabilité, fournirait des recommandations précieuses pour le développement de l'AN dans la nouvelle ère.

VNA/CVN