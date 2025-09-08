Le BP travaille avec six provinces sur les préparatifs des congrès provinciaux du Parti

Le 8 septembre, au siège du Comité central du Parti, les groupes de travail n° 1, n° 3, n° 4 du Bureau politique (BP) ont eu une séance de travail avec les représentants des permanences des Comités provinciaux du Parti de Dông Nai, Vinh Long, Dông Thap, Quang Tri, Thai Nguyên et Phu Tho sur les projets de documents et les plans de personnel à soumettre aux Congrès des organisations du Parti pour le mandat 2025-2030.

Les projets de documents ont été jugés globalement conformes aux orientations définis dans les projets de documents pour le XIVe Congrès national du Parti, ainsi que dans les résolutions récemment publiées par le Comité central et le Bureau politique. Ils illustrent les résultats obtenus, les limites et les causes, et définissent les orientations et solutions pour la période 2025-2030.

Il a été demandé aux provinces de préciser davantage les résultats marquants et les limites existantes, d’évaluer plus en profondeur le potentiel et les atouts de chaque localité. Les délégués ont en outre esquissé certaines orientations stratégiques et défini des exigences pour chaque province dans la nouvelle phase de développement.

Luong Cuong, membre du Bureau politique et président de la République, a demandé au Comité du Parti provincial de Phu Tho de concrétiser davantage son programme d'action...

Pour Dông Nai, il lui a demandé d’ajouter des solutions pour développer les infrastructures de transport pour développer les liens régionaux et faire de Dông Nai un centre de connexion interrégionale et multicentrique...

Pour la province de Dông Thap, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân lui a proposé de mobiliser toutes les ressources disponibles afin de promouvoir un développement rapide et durable, faisant de Dông Thap un pôle de croissance du Delta du Mékong en matière d’économie, de culture et de tourisme.

Pour la province de Vinh Long, le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu a suggéré de réaliser une percée institutionnelle afin de favoriser le développement local.

Pour la province de Thai Nguyên, Trân Câm Tu a proposé d’en faire un centre industriel moderne, avec un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030.

Les groupes de travail ont demandé aux provinces de poursuivre la révision des documents en tenant compte des remarques du Bureau politique, du Secrétariat et des organes centraux, et de bien préparer les conditions pour organiser avec succès les Congrès provinciaux du Parti pour le mandat 2025 - 2030.

