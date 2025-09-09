Une précieuse relique offerte au musée Hô Chi Minh par un étudiant russe

Le musée Hô Chi Minh a reçu un document historique rare datant de 1925 : 5 e Congrès de l'Internationale Communiste , contenant des discours de Nguyên Ai Quôc.

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Le don a été fait par Pavel Bolshkov, étudiant russe apprenant le vietnamien à l’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), avec l’aide de sa professeure Svetlana Glazunova, fille du célèbre vietnamologue Evgueni Glazunov.

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Pavel Bolshkov avait initialement cherché un livre signé par Hô Chi Minh à offrir au secrétaire général du Parti Tô Lâm lors de sa visite en Russie en mai 2025, mais a découvert cette œuvre historique, publiée il y a exactement 100 ans. Grâce au Fonds de promotion de la coopération russo-vietnamienne "Tradition et Amitié", le livre a été transmis au musée Hô Chi Minh à Hanoï.

Le livre, publié en sténographie en 1925 à Moscou, est un témoignage rare sur le rôle de Nguyên Ai Quôc au Congrès, où il a présenté une intervention marquante sur les luttes des peuples colonisés, posant les bases de la révolution vietnamienne.

Dô Thi Thu Hang, directrice adjointe du musée, a salué ce geste comme une preuve vivante de l’admiration que la jeunesse russe porte au Président Hô Chi Minh, et une contribution précieuse à la mémoire historique partagée entre le Vietnam et la Russie.

