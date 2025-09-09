icon search
mask
Politique
Une précieuse relique offerte au musée Hô Chi Minh par un étudiant russe

Le musée Hô Chi Minh a reçu un document historique rare datant de 1925 : 5e Congrès de l'Internationale Communiste, contenant des discours de Nguyên Ai Quôc.

>> À Hanoï, les peintures laquées célèbrent le Printemps de l’indépendance

>> L’épopée du Président Hô Chi Minh magnifiée par le cai luong

>> Fête nationale : l’exposition thématique “L’automne de l’indépendance”

Pavel Bolshkov présente le livre lors de la cérémonie de remise du document historique.
Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Le musée Hô Chi Minh a reçu un document historique rare datant de 1925 : 5e Congrès de l'Internationale Communiste, contenant des discours de Nguyên Ai Quôc.

Le don a été fait par Pavel Bolshkov, étudiant russe apprenant le vietnamien à l’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), avec l’aide de sa professeure Svetlana Glazunova, fille du célèbre vietnamologue Evgueni Glazunov.

La directrice adjointe du musée, Dô Thi Thu Hang, adresse ses remerciements à ceux qui ont fait don de livres.
Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Pavel Bolshkov avait initialement cherché un livre signé par Hô Chi Minh à offrir au secrétaire général du Parti Tô Lâm lors de sa visite en Russie en mai 2025, mais a découvert cette œuvre historique, publiée il y a exactement 100 ans. Grâce au Fonds de promotion de la coopération russo-vietnamienne "Tradition et Amitié", le livre a été transmis au musée Hô Chi Minh à Hanoï.

Le livre, publié en sténographie en 1925 à Moscou, est un témoignage rare sur le rôle de Nguyên Ai Quôc au Congrès, où il a présenté une intervention marquante sur les luttes des peuples colonisés, posant les bases de la révolution vietnamienne.

Dô Thi Thu Hang, directrice adjointe du musée, a salué ce geste comme une preuve vivante de l’admiration que la jeunesse russe porte au Président Hô Chi Minh, et une contribution précieuse à la mémoire historique partagée entre le Vietnam et la Russie.

VNA/CVN

#Musée Hô Chi Minh #document historique #étudiant #Nguyên Ai Quôc

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top