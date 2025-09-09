Le Vietnam félicite la RPDC à l'occasion de sa Fête nationale

Les dirigeants vietnamiens ont adressé leurs félicitations aux dirigeants de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à l'occasion du 77 e anniversaire de sa Fête nationale (9 septembre 1948-2025).

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong, ont envoyé leurs vœux à Kim Jong Un, secrétaire du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président de la Commission des affaires d'État de la RPDC.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également adressé un message de félicitations à son homologue Pak Thae Song.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont salué les réalisations importantes accomplies par le Parti, l'État et le peuple de la RPDC au cours des 77 dernières années, tout en se félicitant des progrès enregistrés dans les relations bilatérales depuis la visite d'amitié officielle de Kim Jong Un au Vietnam en mars 2019.

Ils ont réaffirmé l'engagement du Vietnam à continuer de renforcer une coopération substantielle et efficace entre les deux Partis et les deux nations, dans l'intérêt de leurs peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde.

À cette occasion, le ministre par intérim des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé un message de félicitations à la ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Choe Son Hui.

VNA/CVN