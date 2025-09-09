Vietnam - Algérie : consolidation de la coopération juridique et judiciaire

Le ministre de la Justice, Nguyên Hai Ninh, a reçu le 9 septembre à Hanoï Mohamed Regaz, secrétaire général du ministère algérien de la Justice, afin de renforcer les liens de coopération bilatérale.

Le ministre Nguyên Hai Ninh a souligné la relation historique de plus de soixante ans entre le Vietnam et l'Algérie, forgée durant les luttes pour l'indépendance nationale, et sans cesse consolidée, notamment dans les domaines juridique et judiciaire. Il a rappelé que depuis la signature du mémorandum de coopération en 2010, de nombreux échanges fructueux avaient eu lieu entre les deux ministères, favorisant une collaboration concrète et efficace.

Le ministre vietnamien a également souligné les efforts déployés par le Vietnam pour perfectionner son système juridique, accélérer la transformation numérique, dynamiser l'économie privée et renforcer son intégration internationale, en évoquant la Résolution 66 du Bureau politique sur la réforme de l'élaboration et de l'application des lois, considérée comme un pilier essentiel du développement national.

De son côté, le secrétaire général Mohamed Regaz a réaffirmé l'importance que l'Algérie accorde à son amitié avec le Vietnam, et a exprimé le souhait que les deux nations poursuivent sur cette dynamique positive, en élaborant rapidement un programme de coopération pour la période 2026-2027 visant à approfondir la collaboration juridique et judiciaire.

Le même jour, le vice-ministre de la Justice du Vietnam, Nguyên Thanh Tinh, s'est également entretenu avec Mohamed Regaz. Les deux responsables ont examiné les acquis de la coopération passée et discuté des orientations futures, centrées sur quatre axes prioritaires : le partage d'expériences en matière d'élaboration et de perfectionnement des lois, la réforme judiciaire et la gestion des professions juridiques, l'application des technologies de l'information et la transformation numérique dans les activités judiciaires, ainsi que la formation et le perfectionnement des ressources humaines.

Les deux parties ont convenu de préparer conjointement la négociation et la signature du programme de coopération 2026-2027, en mettant l'accent sur la transformation numérique, le perfectionnement du cadre juridique de la coopération ainsi que l'appui juridique aux échanges commerciaux et aux investissements bilatéraux.

Ces rencontres marquent une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération traditionnelle entre le Vietnam et l'Algérie, ouvrant la voie à une collaboration plus substantielle et efficace dans le domaine de la justice, adaptée au contexte d'intégration internationale et aux exigences de réforme juridique et judiciaire de chaque pays.

