Le Politburo examine les préparatifs du Ier Congrès des Organes centraux du Parti

Le Politburo a tenu une séance de travail avec le Comité permanent du Comité des Organes centraux du Parti à Hanoï le 9 septembre afin de donner des avis sur les projets de documents, les plans de personnel et les autres préparatifs du I er Congrès du Parti pour la période 2025-2030.

>> Le Politburo scrute la préparation des congrès du Parti de Ninh Binh, Dak Lak et Lào Cai

>> Le Politburo travaille avec le Comité du Parti de la Police sur son congrès

>> Le BP travaille avec six provinces sur les préparatifs des congrès provinciaux du Parti

>> Le PM préside une réunion sur les préparatifs du Congrès du Parti à Tây Ninh et Tuyên Quang

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé la séance de travail.

Après avoir entendu les rapports du Comité permanent, le Bureau politique a salué la détermination et les efforts du Comité des Organes centraux du Parti pour piloter les préparatifs dans le contexte de la récente rationalisation de l'appareil politique. Il a également souligné la nature spécifique de ce comité, qui englobe les organes consultatifs stratégiques du Parti, les institutions judiciaires, les organismes de recherche et de formation, les médias et les maisons d'édition, qui jouent tous un rôle particulier au sein du système politique.

Le Bureau politique a salué la préparation rigoureuse et scientifique des projets de documents, conformément aux règlements et directives du Comité central du Parti. Leur contenu s'inscrit parfaitement dans les grandes orientations des projets de documents pour le XIVe Congrès national du Parti et reflète un esprit de renouveau fort et global, notamment en termes d'état d'esprit, de méthodes de direction et de capacité de conseil stratégique. De plus, les dispositions relatives au personnel ont été annoncées comme répondant aux exigences structurelles et professionnelles.

En conclusion de la séance, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné plusieurs priorités pour le prochain mandat, notamment une compréhension approfondie du rôle et de la mission de direction du Parti dans la nouvelle période, l'innovation des mentalités et le renforcement des capacités de direction et de gouvernance du Parti, exigeant des acteurs compétents qu'ils portent le travail de conseil stratégique à de nouveaux sommets.

Une attention particulière doit être accordée à la recherche et à l'analyse des pratiques et des théories afin de conseiller le Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat, et d'identifier les problèmes urgents et de proposer des solutions réalisables pour préserver et développer la Patrie. Il est essentiel de mettre en place un système judiciaire professionnel, moderne, équitable et transparent au service de la nation et de son peuple. Par ailleurs, le chef du Parti a souligné la nécessité de réformes législatives et de leur application afin de les aligner sur les objectifs de développement national de la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de créer une organisation rationalisée, efficace et efficiente. Il a insisté sur l'importance d'améliorer les règles de travail et les mécanismes de coordination, ainsi que de constituer un vivier de membres qualifiés du Parti. Il a appelé à une formation et une planification renforcées pour les jeunes cadres, en mettant l'accent sur la vision stratégique, les compétences d'intégration internationale et l'expertise numérique.

Il a exigé la création d'un Comité du Parti modèle, pur, fort et discipliné, dont les dirigeants donneraient l'exemple, cultiveraient une éthique révolutionnaire et lutteraient résolument contre l'individualisme et l'opportunisme.

Le renforcement de l'inspection et de la supervision, l'amélioration des activités de base du Parti et la promotion de la transformation numérique dans la direction et la gouvernance ont également été soulignés comme des priorités.

Le Bureau politique a approuvé le calendrier proposé pour le congrès et a demandé au Bureau permanent de finaliser les documents, d'achever les préparatifs et d'intensifier la communication afin de garantir l'unité politique et idéologique avant, pendant et après l'événement.

VNA/CVN