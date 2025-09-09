Mettre en avant l’efficacité du modèle d’administration locale

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a présidé, le 9 septembre à Hanoï, une réunion avec les responsables des ministères et organes centraux afin de contribuer à l’élaboration du rapport à présenter au Bureau politique et au Secrétariat sur la décentralisation, la délégation et la répartition des compétences.

Le rapport, préparé par le ministère de l’Intérieur à partir des contributions de 16 ministères et de 30 des 34 localités, reflète de manière globale les résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées.

Au terme de la réunion, Nguyên Hoà Binh a affirmé qu’après plus de deux mois de fonctionnement, le modèle d’administration locale à deux niveaux a montré son efficacité, assurant la continuité des services publics et répondant aux besoins de la population.

Il a souligné que la préparation du rapport visait deux objectifs : garantir un fonctionnement fluide et efficace des administrations locales, en particulier au niveau communal, et examiner la responsabilité du gouvernement et des ministères afin de compléter les tâches manquantes avec un esprit de rigueur et de responsabilité.

Saluant le rapport préparé de manière franche et détaillée par le ministère de l’Intérieur, largement soutenu par les ministères, le vice-Premier ministre a demandé de prendre en compte tous les avis exprimés lors de la réunion, de vérifier les données, de mettre en lumière les résultats obtenus ainsi que les limites existantes, et de proposer des solutions concrètes et réalisables.

Il a en outre invité les ministères à remédier, d’ici le 15 septembre, aux insuffisances relevées, afin de perfectionner le cadre institutionnel et d’améliorer l’efficacité de la décentralisation et de la répartition des compétences au service de la population et du développement du pays.

