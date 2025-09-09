icon search
La gouverneure générale d'Australie entame sa visite d'État au Vietnam

La gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, et son épouse sont arrivés à Hanoï le soir du 9 septembre, entamant leur visite d'État de quatre jours au Vietnam à l'invitation du président Luong Cuong et de son épouse.

La gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, et son épouse à l'aéroport international de Nôi Bài, Hanoï, le soir du 9 septembre. 
Photo : VNA/CVN

La gouverneure générale d'Australie et son épouse ont été accueillis à l'aéroport international de Nôi Bài par le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, et l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Hùng Tâm.

L'ambassadeur Nguyên Hùng Tâm a qualifié cette visite d'étape importante, affirmant la détermination des deux pays à renforcer leur amitié et leur coopération dans tous les domaines, notamment politiques, plus d'un an et demi après l'établissement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Australie.

La gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, et son épouse sont accueillis à l'aéroport international de Nôi Bài, Hanoï, le soir du 9 septembre. 
Photos : VNA/CVN

Pour l'Australie, a-t-il souligné, cette visite reflète une politique constante d'importance et de priorité accordée aux relations avec l'Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam.

Pour le Vietnam, l'accueil de la gouverneure générale témoigne de la volonté du pays de promouvoir ses relations avec les pays du Pacifique Sud, notamment l'Australie - premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et aujourd'hui partenaire efficace et positif, a-t-il déclaré.

Cette visite contribuera à consolider la confiance stratégique entre le Vietnam et l'Australie, à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région, et à approfondir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples, a affirmé le diplomate. 

VNA/CVN

