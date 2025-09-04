Réhabilitation express des établissements scolaires touchés par les catastrophes

Le 3 septembre, le Premier ministre a adressé le télégramme officiel N°156/CĐ-TTg aux présidents des Comités populaires des provinces de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh, ainsi qu'aux ministres de la Défense, de la Poice et de l'Éducation et de la Formation, leur demandant de concentrer tous les efforts sur la remise en état des établissements scolaires et de garantir les conditions de la rentrée.

Dès le 29 août, le chef du gouvernement avait déjà diffusé le télégramme n°151/CĐ-TTg, exigeant la réparation rapide des infrastructures éducatives et sanitaires endommagées par les catastrophes naturelles. Cependant, selon le rapport du ministère de l'Éducation et de la Formation (1er septembre) et les informations relayées par la Télévision nationale le 3 septembre, plusieurs localités - notamment Hà Tinh, Thanh Hoa et Nghê An - n'avaient pas encore achevé les travaux, alors que la rentrée est imminente.

Le Premier ministre a demandé aux autorités provinciales de dresser un recensement précis des dégâts causés par le typhon N°5 et d'autres catastrophes récentes, et de mobiliser au maximum les ressources pour réparer les toitures, restaurer les salles de classe, remplacer tables et chaises, compléter manuels, fournitures et équipements pédagogiques. Les écoles doivent garantir des conditions sûres et adéquates pour accueillir les élèves.

Pour les établissements gravement endommagés ou jugés dangereux, des solutions temporaires de scolarisation et de cérémonies de rentrée devront être mises en place le 4 septembre. Les résultats devront être rapportés au Premier ministre le jour même.

Le ministre de l'Éducation et de la Formation est chargé de poursuivre la coordination, de soutenir les localités sinistrées et de fournir à temps manuels, équipements et matériels scolaires afin de garantir de bonnes conditions d'apprentissage dès le début de l'année.

