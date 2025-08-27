Typhon Kajiki : priorité à l’assistance et au relogement des sinistrés

Selon le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement) et les correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) dans les localités, au 27 août à 16h00, le typhon Kajiki et ses pluies diluviennes ont fait cinq morts, trois disparus, 47 blessés, près de 35.000 maisons effondrées, endommagées ou inondées, ainsi que de lourds dégâts à nombre d’écoles, établissements de santé, infrastructures culturelles, de transport, d’irrigation, au réseau électrique et à la production agricole.

>> Au Vietnam, le typhon Kajiki fait trois morts et 13 blessés et cause d’ importants dégâts

>> Après le passage du typhon Kajiki : de nombreuses habitations submergées

>> Dépêche urgente sur le relèvement des conséquences du typhon Kajiki

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a demandé aux localités concernées de mettre en œuvre strictement la directive du Premier ministre dans le télégramme officiel n°148/CD-TTg du 26 août : rechercher les disparus, soigner les blessés, soutenir les familles endeuillées, organiser des abris temporaires, fournir vivres, eau potable et produits de première nécessité, afin qu’aucun habitant ne souffre de faim, de froid, de soif ou de manque de logement.

Les autorités locales doivent rapidement réparer les habitations, restaurer les établissements éducatifs et sanitaires endommagés, drainer les champs pour protéger la production agricole et appliquer les politiques de soutien aux foyers pauvres, vulnérables et bénéficiaires de politiques sociales, en garantissant la transparence et en évitant toute perte ou abus.

Le ministère a également demandé aux provinces et villes de renforcer la surveillance et la protection des digues vulnérables, de mobiliser les forces pour traiter immédiatement les incidents, de suivre de près le niveau des crues et de signaler rapidement tout problème afin d’assurer une réponse efficace.

VNA/CVN