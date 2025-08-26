Après le passage du typhon Kajiki : de nombreuses habitations submergées

Le typhon Kajiki a provoqué des pluies et des inondations, entraînant de graves dommages aux personnes, aux biens, aux infrastructures et à la production agricole dans plusieurs localités.

>> Le typhon Kajiki fait un mort et provoque des dégâts importants

>> Au Vietnam, le typhon Kajiki fait trois morts et 13 blessés et cause d’ importants dégâts

>> Typhon Kajiki : priorité au rétablissement dans les écoles et établissements de santé

Le 26 août, le président du Comité populaire de la province de Thanh Hoa (Centre) a publié une directive appelant à concentrer les efforts sur la réparation des dégâts causés par le typhon Kajiki et sur la prévention des crues qui s'ensuivent.

Photo: VNA/CVN

Depuis le 24 août, de fortes pluies ont touché la province de Thanh Hoa : de 100 à 250 mm dans les zones montagneuses du Nord et du Nord-Ouest, et de 200 à 400 mm dans les plaines, les zones côtières ainsi que les montagnes de l'Ouest et du Sud-Ouest. Selon les prévisions, les pluies intenses devraient se poursuivre jusqu'au 27 août, accompagnées d'orages.

Face à la situation, le président du Comité populaire provincial a demandé aux autorités locales d'évacuer en priorité les habitants vivant dans les zones basses et menacées de crues soudaines, d’assurer la sécurité des barrages hydrauliques et d’apporter un soutien immédiat aux personnes déplacées.

Le président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa a demandé aux localités ainsi qu'aux services, branches et unités concernées d'évacuer les habitants des zones dangereuses, notamment celles fréquemment inondées lors de fortes pluies, exposées aux crues soudaines et aux glissements de terrain ; et d'assurer le soutien nécessaire ainsi que les besoins essentiels pour les personnes déplacées.

Les fortes pluies prolongées, conjuguées aux crues venant de l'amont de la rivière Ma, ont provoqué l'inondation des maisons de 185 ménages, dans la commune de Câm Thuy, contraignant leur évacuation vers des lieux sûrs.

Photo: VNA/CVN

Selon le Comité directeur provincial pour la défense civile, le typhon Kajikia a déjà endommagé 37 maisons, inondé près de 1.935 foyers et deux établissements scolaires, détruit plus de 529 ha de rizières et causé des glissements de terrain isolant plusieurs villages.

Les autorités de Thanh Hoa poursuivent actuellement les opérations de secours et de rétablissement afin de limiter les pertes et garantir la sécurité de la population.

Dans la province de Phu Tho (Nord), de fortes à très fortes pluies ont provoqué des crues sur les rivières ainsi que des glissements de terrain, entraînant des dommages matériels, des destructions d'ouvrages et la perte de cultures dans certaines localités. Les autorités locales ont notamment procédé à l'évacuation et au déplacement de 378 foyers vivant dans des zones menacées par les glissements de terrain et les crues soudaines vers des lieux sûrs.

À Hanoï, les fortes pluies ont fait monter le niveau des eaux des rivières Tich, Bùi et Day. Afin d'assurer la sécurité du système de digues, le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes a demandé au Département municipal de l'agriculture et de l'environnement de diriger les unités concernées pour inspecter, recenser et mettre en œuvre des mesures de protection des digues ; sécuriser les points les plus vulnérables ; traiter et réparer rapidement les sections déjà endommagées mais non encore consolidées ; et prêter une attention particulière aux ouvrages en cours de construction afin de garantir leur sûreté.

VNA/CVN