Le Parc national de Côn Dao encadre les sorties d’observation des tortues marines

Le Parc national de Côn Dao, un “paradis” de reproduction des tortues marines dans l’ancienne province de Bà Ria-Vung Tàu (Hô Chi Minh-Ville d’ạujourd’hui), a mis en place une nouvelle réglementation limitant le nombre de visiteurs pour les activités d’observation des tortues marines afin de minimiser les impacts négatifs sur l’écosystème naturel.

L’observation des tortues marines est l’un des produits écotouristiques emblématiques de l’archipel du Sud, une région historiquement connue pour sa tristement célèbre prison de guerre du XXe siècle. Elle est autorisée sur les îles de Hon Bay Canh, Bai Duong, Hon Câu, Hon Tài, Hon Tre Lon et Bai Dât Tham.

Les visiteurs peuvent observer la nidification des tortues de 18h00 à 06h00 le lendemain matin, tandis que les lâchers de bébés tortues ont lieu entre 05h30 et 07h30. Les visiteurs sont organisés en groupes ou en équipes lors de chaque activité afin de garantir l’ordre et d’améliorer la qualité de l’expérience.

Chaque site de nidification accueillera un maximum de 50 visiteurs par nuit, répartis en groupes d’environ dix personnes. Pour les lâchers de bébés tortues, un maximum de 100 visiteurs est autorisé simultanément sur chaque site, répartis en deux groupes de 50. Les groupes plus nombreux seront reprogrammés à un autre moment ou sur un autre site.

Pour garantir le bon déroulement des opérations, le Département de l’écotourisme et de l’éducation environnementale du parc national de Côn Dao a été chargé de gérer les inscriptions, d’organiser les groupes et de coordonner l’accompagnement des visiteurs avec les offices de tourisme locaux.

Le personnel en service est tenu d’offrir un service chaleureux et attentionné et de communiquer clairement les règles, réglementations et instructions avant les activités.

Les visiteurs sont tenus de respecter la réglementation, notamment de payer les droits d’entrée, d’éviter de jeter des déchets, de limiter l’utilisation de plastiques à usage unique, de s’asseoir dans les zones désignées, de respecter le silence et de suivre les instructions.

Les autres prestataires de services, tels que les opérateurs de transport ou les guides touristiques, doivent également se coordonner avec le comité de gestion, présenter les reçus de service si nécessaire et ne sont pas autorisés à fournir de commentaires séparés aux visiteurs.

Le directeur du parc national de Côn Dao, Nguyên Khac Pho, a déclaré que la nouvelle réglementation vise à renforcer le professionnalisme de l’écotourisme, à préserver l’écosystème naturel et à protéger les tortues marines rares de la région.

L’archipel au large de Hô Chi Minh-Ville, désigné zone administrative spéciale, est une destination touristique prisée du Vietnam, avec près de 400.000 visiteurs venus au premier semestre 2025.

