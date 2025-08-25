Typhon Kajiki

Interdiction de sortie pour la population des zones affectées entre 11h00 et 18h00

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), vers 10h00 le 25 août, le typhon Kajiki, cinquième à entrer dans la Mer Orientale cette année, se trouvait à environ 160 km à l’est-sud-est de la province de Nghê An (Centre), avec des vents atteignant le niveau 14 et des rafales allant jusqu’au niveau 17.

Photo : VNA/CVN

Le typhon Kajiki devrait toucher terre dans l’après-midi du 25 août, entre le sud de Thanh Hoa et le nord de Hà Tinh. Les autorités coordonnent étroitement les mesures afin de réduire au maximum les risques.

Dans la matinée du 25 août, au poste de commandement avancé de la Région militaire 4, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé une réunion d’urgence sur la réponse au typhon Kajiki. Il a demandé une vigilance maximale et insisté sur l’interdiction de sortie pour la population entre 11h00 et 18h00.

Il a exigé des autorités locales qu’elles sécurisent la population avant 11h00 le 25 août. Les médias doivent diffuser rapidement des informations complètes pour bien informer les habitants.

Photo : VNA/CVN

La période critique du typhon s’étend de 11h00 à 18h00, avec des vents extrêmement violents. Même si les vents peuvent momentanément faiblir lors du passage de l’œil, ils reprendront ensuite avec encore plus de force. Le vice-Premier ministre a souligné l’importance d’une communication claire et continue.

De fortes pluies sont attendues, avec des risques de crues, d’inondations, de glissements de terrain et de coupures de routes dans les zones vulnérables. Trân Hông Hà a demandé une mobilisation locale selon le principe des "quatre sur place", avec une attention particulière portée aux villages.

Il a également ordonné aux opérateurs Viettel et VNPT de vérifier leurs équipements de communication et a chargé les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, et de l’Industrie et du Commerce, de gérer les lacs et barrages afin de prévenir tout incident.

À l’issue de la réunion, le vice-Premier ministre a inspecté les zones à risque et les barrages dans la province de Hà Tinh.

VNA/CVN