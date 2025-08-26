Le typhon Kajiki fait un mort et provoque des dégâts importants

De nombreuses localités du Nord et du Centre subissent les conséquences du typhon Kajiki, le cinquième à entrer cette année en Mer Orientale. Il a provoqué des pluies torrentielles, des inondations et des vents violents dans plusieurs provinces.

>> Face au typhon Kajiki, les Réserves d’État se mobilisent

>> Le Premier ministre ordonne de réparer d’urgence les dégâts du typhon Kajiki

>> Le puissant typhon Kajiki s’affaiblit après avoir touché terre dans le Centre

Affaibli en dépression tropicale au-dessus du Laos le 26 août au matin, le typhon a entraîné de fortes perturbations, avec des risques persistants de crues soudaines et de glissements de terrain.

Photo : VNA/CVN

À Hanoï, de fortes pluies ont causé de graves inondations dans de nombreux quartiers, rendant plusieurs routes impraticables et perturbant la vie quotidienne. Des rues comme Cao Ba Quat, l’intersection Phan Bôi Châu – Ly Thuong Kiêt, Tôn Dan, Hoa Bang, Trân Binh, Yên Duyên, Hoàng Mai et Nguyên Chinh ont été parmi les plus touchées, avec des hauteurs d’eau atteignant jusqu’à 50 cm par endroits. Les autorités locales ont déployé des équipes d’urgence et activé les principales stations de pompage pour évacuer l’eau.

Dans la province de Thanh Hoa (Centre), des pluies intenses ont provoqué une montée des eaux, obligeant les autorités à émettre une alerte de niveau 3 pour la rivière Yên, à la station hydrologique de Chuôi, et à préparer des évacuations dans les zones à risque.

À Ninh Binh, le 25 août au soir, Kajiki a provoqué de violents orages et des vents destructeurs, faisant un mort et entraînant l’effondrement de plusieurs maisons. Plus de 200 habitations et des infrastructures électriques ont été endommagées.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le 26 août à 7 h, la région septentrionale du Centre avait enregistré plus de 16.150 ha de cultures inondés ou endommagés (dont 14.000 ha à Hà Tinh et 2.150 ha à Quang Tri).

Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques indique que, jusqu’à la fin du 26 août, les provinces du Nord ainsi que Thanh Hoa et Hà Tinh continueraient de recevoir de fortes pluies, avec des risques accrus de crues soudaines et de glissements de terrain, notamment dans les zones montagneuses.

La population est invitée à rester vigilante et à suivre les consignes des autorités.

VNA/CVN