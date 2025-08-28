Une nouvelle espèce végétale découverte à Phong Nha-Ke Bàng

Une nouvelle espèce végétale, "Bach Dâu Phong Nha-Ke Bàng", du nom scientifique Decaneuropsis phongnhakebangensis , a été découverte dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng, dans la province de Quang Tri (Centre) par des scientifiques vietnamiens et japonais.

Une nouvelle espèce végétale a été découverte dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, dans la province de Quang Tri (Centre) par des scientifiques vietnamiens et japonais. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans un numéro spécial marquant le 100e anniversaire du Journal of Japanese Botany.

"Bach Dâu Phong Nha-Ke Bang", dont le nom scientifique est Decaneuropsis phongnhakebangensis, appartient au genre Decaneuropsis de la famille des Astéracées.

Cet arbuste grimpant ligneux peut atteindre jusqu’à cinq mètres de haut. Ses feuilles sont alternes, obovales ou ovales, tandis que ses grappes de fleurs poussent à l’extrémité des branches ou à l’aisselle des feuilles, avec des corolles en entonnoir violet foncé.

Selon le conseil d’administration du parc, l’espèce a été recensée lors d’une étude botanique menée sur les montagnes calcaires entre le 5 et le 13 décembre 2024, dans différentes zones du parc, notamment dans la zone Hang Va - Nuoc Nut, à 777 m d’altitude.

Cette étude s’inscrivait dans le cadre d’un programme de coopération en matière de formation et de recherche sur la biodiversité entre l’Institut de biologie tropicale du Vietnam et le Musée de l’Université de Kagoshima au Japon.

Lors de cette étude, l’équipe a collecté 520 codes de spécimens représentant environ 250 espèces de plantes vasculaires appartenant à 90 familles. Après analyse, comparaison et traitement des données, les scientifiques ont confirmé qu’il s’agissait d’une espèce entièrement nouvelle, jusqu’alors non décrite dans la littérature scientifique.

Les chercheurs ont constaté que la découverte de Decaneuropsis phongnhakebangensis ajoute non seulement un nouveau représentant au genre Decaneuropsis à l’échelle mondiale, mais apporte également de précieuses informations sur les relations évolutives de ce groupe végétal. Elle enrichit également les archives de la biodiversité du Vietnam et réaffirme l’importance du parc national de Phong Nha-Ke Bàng pour la conservation des ressources génétiques rares.

Classé à deux reprises au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO, Phong Nha-Ke Bàng se distingue par son écosystème forestier calcaire typique et figure parmi les zones les plus riches en biodiversité du Vietnam. À ce jour, les scientifiques ont recensé plus de 2.700 espèces de plantes vasculaires dans le parc, dont de nombreuses espèces rares et endémiques.

La découverte continue de nouvelles espèces met en évidence l’énorme potentiel de l’écosystème du parc et souligne l’urgence d’une conservation efficace, d’une utilisation durable et de la promotion de ses ressources naturelles pour un développement à long terme.

