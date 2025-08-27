Dépêche urgente sur le relèvement des conséquences du typhon Kajiki

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 26 août la dépêche n°148/CĐ-TTg concernant la concentration des efforts pour remédier aux conséquences du typhon Kajiki (5e typhon entrant dans la Mer Orientale) et des pluies diluviennes qui ont suivi.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport provisoire du ministère de l’Agriculture et de l'Environnement, à 15h00 le même jour, le typhon et les inondations ont causé de lourds dégâts : 7 morts, 1 disparu, 34 blessés ; 15 maisons complètement effondrées ; plus de 12.000 maisons, écoles et établissements de santé endommagés ou inondés ; plus de 85.000 ha de rizières et de cultures maraîchères et près de 1.700 ha d’aquaculture détruits ; environ 21.000 arbres déracinés. De nombreuses infrastructures de transport, d’irrigation, d’électricité et de télécommunications ont été gravement touchées, provoquant notamment des coupures d’électricité pour près de 1,6 million d’abonnés.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes décédées et disparues, ainsi que sa profonde sympathie aux habitants des régions sinistrées.

Dans la dépêche, le Premier ministre a demandé aux présidents des Comités populaires des provinces de Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh ainsi que des localités touchées de mobiliser immédiatement les forces et moyens pour accéder aux zones encore isolées, rechercher les disparus et soigner les blessés ; d’apporter un soutien concret aux familles endeuillées et aux sinistrés, à la réparation des maisons endommagées ; de réhabiliter d’urgence les écoles et établissements de santé endommagés, avec l’objectif de les remettre en service d’ici au 30 août 2025, afin d’assurer la rentrée scolaire des élèves.

Il faut déblayer et sécuriser les routes coupées ou éboulées, garantissant la circulation ; mettre en œuvre des mesures rapides pour protéger et relancer la production agricole, notamment l’évacuation des eaux stagnantes afin de sauver les rizières, cultures vivrières et plantations à forte valeur économique.

Le chef du gouvernement a demandé à l’ensemble des ministères et organismes concernés de concentrer tous les moyens pour aider les provinces touchées à rétablir rapidement la vie après le passage du typhon Kajiki.

Pour le ministère de la Défense et de la Police, les armées et la police doivent être prêtes à intervenir, y compris avec des hélicoptères, pour soutenir les opérations de secours et d’assistance.

En matière d’éducation, il faut réhabiliter sans délai les écoles endommagées, fournir manuels et équipements afin de garantir la rentrée scolaire.

Le ministère de la Santé est demandé de remettre en service les établissements de santé, assurer la continuité des soins, fournir médicaments et renforcer la prévention des épidémies post-inondations. Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de rétablir l’électricité avant fin août, de sécuriser l’approvisionnement en biens essentiels et de lutter contre la spéculation.

Le ministère de la Construction doit réparer rapidement routes et ouvrages endommagés, traiter les glissements de terrain pour assurer la circulation tandis que celui de l’Agriculture et de l’Environnement, réparer digues, barrages et systèmes d’irrigation, soutenir la relance de la production agricole, fournir semences et bétail.

Les grands groupes publics d’électricité et de télécommunications sont sommés d’agir immédiatement pour rétablir les services de base.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est chargé de coordonner l’ensemble des actions avec les organes concernés, tandis que le Bureau du gouvernement assurera le suivi et le rapport direct au Premier ministre.

VNA/CVN