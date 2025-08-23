Le puissant typhon Kajiki devrait débarquer sur les côtes du Centre

Une dépression tropicale est entrée en Mer Orientale dans la nuit du 22 août et s’est rapidement renforcée en typhon Kajiki avec une trajectoire rapide et des évolutions complexes, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Après avoir pénétré dans la Mer Orientale, Kajiki devrait s’intensifier davantage au cours des prochaines 24 heures, avec des vents de 89 à 117 km/h et des rafales pouvant atteindre plus de 150 km/h.

Au petit matin du 25 août, le typhon, la cinquième de l’année au Vietnam, s’approchera des zones côtières de Nghê An à Thua Thiên-Huê, puis se déplacera vers l’intérieur des terres et s’affaiblira progressivement.

Selon les météorologues, Kajiki devrait avoir un impact considérable sur les provinces du Nord et du Centre-Nord, provoquant de fortes pluies prolongées, des vents violents et de hautes vagues, menaçant la sécurité des navires, des infrastructures côtières et la vie des habitants.

En raison de l’influence de la tempête tropicale, à partir du 24 août, les parties nord et centrale de la Mer Orientale subiront des vents violents, une mer agitée et des marées atteignant 4 à 7 m de haut.

De Thanh Hoa à Dà Nang, à partir du 25 août, les zones côtières subiront des vents particulièrement puissants de 89 à 117 km/h, avec des rafales pouvant atteindre plus de 150 km/h.

Sur terre, de la nuit du 24 août jusqu’à la fin du 27 août, les provinces allant de Thanh Hoa à Thua Thiên-Huê s’attendront à de fortes pluies, de 150 à 300 mm, avec des précipitations dépassant parfois les 600 mm.

Le risque de crues soudaines et de glissements de terrain est élevé dans les zones montagneuses, ainsi que dans les zones basses et urbaines. De Thanh Hoa à Quang Tri, les rivières risquent de connaître une vague de crue.

Dans la soirée du 22 août, le vice -Premier ministre Trân Hông Hà a signé le télégramme officiel N°141/CD-TTg du Premier ministre demandant aux ministères, aux branches et aux localités de répondre de manière proactive à la dépression tropicale qui risque de se transformer en tempête.

Il s’agit d’un typhon puissant, avec une forte possibilité de toucher terre, provoquant des vents violents et de fortes pluies dans la région du Centre, juste pendant les jours de préparation de la Fête nationale du 2 septembre. L’évolution du typhon et des inondations reste très compliquée, a-t-il averti.

Selon le vice-Premier ministre, le typhon s’est formé rapidement à partir d’une dépression tropicale, a une large circulation et évolue avec complexité, ce qui oblige les ministères, les secteurs et les localités à prêter une grande attention et à ne commettre absolument aucune erreur, surtout au moment où tout le pays attend avec impatience de célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre.

Il a demandé aux unités de prévision hydrométéorologique d’augmenter la fréquence des prévisions détaillées sur l’évolution, l’ampleur et le niveau d’impact de la tempête n°5 dans les prochains jours, en particulier pour Hanoï et les grandes villes, en garantissant leur précision et leur rapidité et en ne se laissant surprendre.

Lors d’une réunion vendredi 22 août, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, a demandé aux autorités locales de mettre en œuvre d’urgence des plans de préparation aux tempêtes et aux inondations, de vérifier la sécurité des populations dans les zones vulnérables et de garantir la sécurité des réservoirs et des ouvrages de prévention des inondations.

