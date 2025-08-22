Cân Tho relève le défi de la neutralité carbone à horizon 2050

Ces derniers temps, la ville de Cân Tho (Sud) a intensifié la gestion et la communication afin de sensibiliser les entreprises et les habitants au respect de la Loi sur la protection de l’environnement.

Cependant, la mise en œuvre rencontre encore certaines limites. Les travaux de prévention et de contrôle de la pollution restent confrontés à de nombreux défis.

Éveiller les consciences écologiques

Selon le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement de Cân Tho, pendant la période 2022-2024, les inspections et le traitement des infractions ont été renforcés. Il a mené des inspections auprès de 1.167 établissements de production et d’affaires, révélant 354 violations environnementales qui sont sanctionnées d’amendes administratives pour un montant total de 15,64 milliards de dôngs. Par ailleurs, les organes compétents de la ville ont détecté et traité 289 affaires, dont 14 ont fait l’objet de poursuites pénales impliquant 13 prévenus.

La ville compte actuellement 8 parcs industriels en activité sur 10, et 2 autres en construction. Parmi eux, 7 sur 8 disposent d’un système de traitement collectif des eaux usées ; 5 ont déjà installé un système de surveillance automatique et continu des rejets, avec transmission de données au Département de l’agriculture et de l’environnement. 5 sur 6 clusters industriels en activité disposent de systèmes de traitement collectif des eaux usées, mais aucun n’a encore installé de systèmes automatiques de surveillance continue.

En réalité, le traitement des eaux usées reste un problème majeur dans plusieurs parcs industriels. En 2024, les inspections ont révélé que certaines entreprises rejetaient encore illégalement leurs eaux usées dans les canaux et les rivières et qu’elles ont été sanctionnées.

Il convient de noter que Cân Tho compte six villages artisanaux en activité, où les eaux usées sont générées par les ménages, tandis que les résidus de production sont souvent réutilisés comme combustible.

De plus, une alerte environnementale a été émise concernant l'industrie charbonnière dans les communes de Ke Sach, Dai Thanh, Tan Thanh et Phu Tan ; les émissions des fours à charbon de bois non traitées polluent l'environnement.

Selon le Comité populaire municipal, les zones industrielles non encore dotées de systèmes collectifs de traitement des eaux usées doivent obligatoirement investir dans des installations conformes aux normes vietnamiennes.

Récemment, une mission spécialisée de l’Assemblée nationale a travaillé à Cân Tho sur l’application des politiques et des lois de protection de l'environnement.

Selon Lê Quang Huy, membre du Comité central du Parti, président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, et chef de la délégation, la ville doit clarifier ses orientations, plans et objectifs afin de réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Elle doit également renforcer les procédures de surveillance et de contrôle de la qualité des eaux usées avant rejet dans l'environnement, et élaborer un plan et une feuille de route visant à accroître la part des énergies renouvelables, ainsi qu’à promouvoir rapidement une production verte et respectueuse de l’environnement.

Des actions multiples pour un avenir vert

Selon le Comité populaire municipal, le Plan d’évacuation des eaux usées à Cân Tho à l’horizon 2030, avec vision jusqu’en 2050, a été approuvé. Selon les évaluations, le volume total des eaux usées domestiques de la ville atteindra environ 155 500 m³ par jour-nuit en 2025.

La ville prévoit de construire 10 nouvelles usines de traitement des eaux usées et d’en moderniser une existante. Les investissements prévus s’élèvent à plus de 5.400 milliards de dôngs en 2025 et 5.100 milliards en 2030.

Ngô Thai Chân, directeur du Département de l’agriculture et de l’environnement, a indiqué que la qualité de l’eau est actuellement suivie de près grâce à un programme annuel de surveillance.

Cân Tho met en œuvre plusieurs solutions concrètes, telles que : le choix de technologies adaptées, la mobilisation de ressources financières diversifiées, le contrôle strict et l’exploitation efficace des ouvrages de traitement des eaux usées, ainsi que la surveillance automatique et continue de toutes les sources de pollution majeures.

Concernant les eaux usées urbaines, la ville investira dans la modernisation de ses infrastructures de traitement et dans la construction d’une station d’une capacité de 30.000 m³ par jour. Elle lancera également la deuxième phase du projet de traitement des eaux usées de la ville de Soc Trang (province de Soc Trang), ainsi qu’un projet similaire à Vi Thanh, doté d’une capacité de 3.000 m³ par jour.

Lê Quang Huy, membre du Comité central du Parti, président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, a souligné : "Les enquêtes de terrain révèlent que la protection de l’environnement souffre encore de faiblesses, notamment en matière d’infrastructures. La ville doit actualiser ses mécanismes et politiques conformément à la Loi sur la protection de l’environnement de 2020. Elle doit surtout intensifier la sensibilisation afin de renforcer la prise de conscience et le sens des responsabilités, aussi bien des entreprises que des citoyens".

Atteindre la neutralité carbone ne pourra se faire sans une implication collective. Les politiques publiques, l’engagement des entreprises et les gestes quotidiens de chacun constitueront les clés pour transformer les ambitions de Cân Tho en réalité.

