Renforcement du système d'alerte précoce aux catastrophes naturelles à Ha Long

Le Comité populaire de la province de Quang Ninh et l'Administration météorologique et hydrologique du Vietnam (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement) ont tenu lundi 11 août une séance de travail afin de renforcer les systèmes d'observation, de prévision et d'alerte météorologique ainsi que la communication des informations hydrométéorologiques dans la province.

Selon l’administration, bien que les efforts de prévision dans la province aient porté leurs fruits, la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes et soudains, avec des conséquences graves, rend nécessaire la modernisation des systèmes actuels, en particulier pour les baies de Ha Long et de Bai Tu Long. Pour répondre à cette urgence, l’administration a proposé d'ajouter une à deux stations de mesure du vent et de la pluie dans la baie de Ha Long ou de déployer un radar mobile pour mieux surveiller les orages et tornades.

À plus long terme, il est préconisé de réaliser une étude pour installer de nouveaux points d'observation et moderniser les infrastructures.

Hoàng Duc Cuong, directeur général adjoint de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, a souligné que les catastrophes naturelles étaient de plus en plus complexes et imprévisibles. Il a insisté sur la nécessité de solutions fondamentales et d'applications intelligentes, en mettant l'accent sur les alertes précoces en mer pour réduire les risques et les dommages. Il a affirmé que son administration soutiendrait Quang Ninh dans l'exploitation du nouveau système et le transfert de technologies, soulignant qu'un investissement synchronisé et une implication de tous les niveaux sont indispensables.

De son côté, Nguyên Van Công, vice-président du Comité populaire provincial, a affirmé la détermination de la province à investir dans la modernisation de ses équipements. Il a reconnu que face à l'évolution complexe du climat, des outils de prévision plus rapides, précis et intelligents sont essentiels pour minimiser les risques. La province s'engage à coordonner avec l’Administration météorologique et hydrologique pour installer, opérer et diffuser efficacement les alertes auprès des propriétaires de bateaux et de la population.

La mise en œuvre de ces multiples mesures vise à minimiser les dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes et à garantir la sécurité ainsi qu'une expérience sereine pour les touristes visitant les baies de Ha Long et de Bai Tu Long.

