La jeunesse s’engage en faveur d’un avenir zéro émission nette

Si le Vietnam saisit cette opportunité, adopte une approche innovante et assure la participation de l’ensemble de la population, dont les jeunes notamment, le pays pourra résoudre les défis du Net Zéro.

>> La transition énergétique, un enjeu majeur pour le Vietnam

>> Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’agriculture

>> Outils juridiques et leviers pour la neutralité carbone

Photo : CTV/CVN

Dans le but de fournir davantage de connaissances sur l’objectif de zéro émission nette (Net Zéro) et d’inspirer un mode de vie vert et responsable aux générations futures, le Centre de soutien aux étudiants de Hô Chi Minh-Ville, en coopération avec le groupe SCG, a récemment organisé un atelier intitulé "Les jeunes et le Net Zero".

Lors de cet atelier, les jeunes ont pu se familiariser avec de nombreux concepts liés au développement durable et acquérir de nouvelles connaissances ainsi que des compétences entrepreneuriales.

Des histoires inspirantes

Parmi les deux figures inspirantes invitées, Nguyên Van Tiên, fondateur du modèle "Ve chai chu Hoa", a partagé les difficultés rencontrées dans son parcours : manque de capital, pénurie de personnel, pressions familiales et sociales face à l’incompréhension qu’un diplômé universitaire puisse choisir de créer une entreprise autour… des déchets.

Malgré les obstacles, Nguyên Van Tiên s’est efforcé d’accumuler de l’expérience étape après étape dans le lancement de son entreprise, en se consacrant à la construction d’une marque durable et à la diffusion de messages positifs à la société.

Bien que n’étant pas une grande entreprise dotée de machines modernes, son projet a dès le départ suivi les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), un cadre d’évaluation de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Dans cette démarche, l’équilibre entre bénéfice économique et responsabilité communautaire a toujours été prioritaire.

Après des années d’efforts, l’entreprise de Nguyên Van Tiên a fonctionné dans la bonne direction et à plein régime, de la collecte, du recyclage des déchets jusqu’à la formation de produits finis.

Au-delà des avantages économiques, ce modèle apporte une réelle valeur à la communauté. En plus des activités de production, il a accordé une grande priorité à la sensibilisation des jeunes à la protection de l’environnement et à un mode de vie vert.

Lors de l’atelier, Nguyên Van Tiên a exhorté les jeunes à adopter sérieusement une mentalité et une attitude écologiques, même à travers les plus petits gestes. Il a partagé ses connaissances et expériences dans la création d’une startup dans le domaine environnemental.

"Pour moi, les déchets sont une ressource : la question est de savoir comment nous les traitons de manière durable. Au lieu de les déverser dans l’environnement, on peut donner un nouveau cycle de vie aux déchets en les recyclant ou en les réutilisant. Mon projet de start-up contribue à réorienter le flux des déchets pour une réutilisation des matières premières qui les composent", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Pham Quôc Thai, ingénieur à la société Kraft Vina Paper, a fait part de ses expériences dans la mise en pratique des normes ESG au sein d’une entreprise. Selon lui, il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir suffisamment de ressources financières ou de travailler pour une grande entreprise pour développer les projets de développement vert et durable.

Dès les bancs de l’école, chaque jeune peut contribuer à la promotion du développement vert et à nourrir un écosystème d’innovation durable en proposant des idées et des initiatives écologiques, a indiqué Pham Quôc Thai. Il a également appelé les jeunes à entretenir une attitude positive au travail, une pensée innovante et un sens des responsabilités envers la société, en plus de développer les compétences professionnelles nécessaires.

Renforcer la sensibilisation des jeunes au développement durable

Nguyên Ngoc Lam Huy, étudiant à l’Université des Sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, s’est déclaré impressionné par les modèles de production verte et respectueuse de l’environnement. Il s’intéresse particulièrement aux projets de développement durable et aux start-ups écologiques qui créent de la valeur pour la communauté.

Selon lui, pour multiplier ces modèles, il faut davantage de politiques et de solutions synchrones, afin d’encourager le développement de l’économie privée et l’esprit de startup chez les jeunes. Cela est aussi conforme à la Résolution n°68 du Politburo, qui préconise de développer l’économie privée tout en protégeant l’environnement de manière durable.

L’atelier "Les jeunes et le Net Zéro" s’inscrit dans le cadre du programme de bourses SCG Sharing the Dream pour l’année scolaire 2024 – 2025, destiné aux élèves et étudiants d’excellence. Après près de cinq ans, de nombreux bénéficiaires de ces bourses ont mûri dans leur pensée sur le développement durable et sont devenus des ressources humaines qualifiées pour plusieurs entreprises vertes.

Chaque année, le Centre de soutien aux étudiants de Hô Chi Minh-Ville s’efforce de lancer des initiatives visant à introduire les critères ESG dans les entreprises et à sensibiliser les jeunes au développement durable à travers des cours de formation pratique, des échanges avec d’experts, des visites d’usines respectant les normes ESG, des concours d’éloquence, ou encore des projets communautaires. Il s’engage à diversifier ses activités pour encourager et motiver de plus en plus de jeunes à adopter un mode de vie écologique et responsable.

"Dans le but de fournir aux étudiants des connaissances fondamentales sur le changement climatique, la croissance durable et une attitude positive avant leur entrée sur le marché du travail vert de demain, notre centre a multiplié les activités de soutien : formations professionnelles ou rencontres avec des experts, ingénieurs, entrepreneurs et dirigeants d’entreprise. Cela est conforme à la tendance actuelle de croissance verte et durable", a précisé Lê Nguyên Nam, directeur adjoint du Centre de soutien aux étudiants de Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la 26e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) tenue en novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni, le Vietnam a pris des engagements importants visant à faire face au changement climatique et à promouvoir le développement durable. Parmi ceux-ci figure l’engagement à atteindre la neutralité carbone (Net Zéro) d’ici 2050.

Le Vietnam s’est également engagé à ne plus construire de nouvelles centrales électriques au charbon après 2030, à réduire progressivement la part de l’énergie thermique au charbon dans la structure énergétique nationale, tout en renforçant le développement et l’utilisation des sources d’énergie renouvelables.

Ces engagements traduisent la ferme détermination du gouvernement vietnamien à faire face aux défis climatiques et à assurer la transition vers une économie verte et durable.

NDEL/VNA/CVN