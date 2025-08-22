Conférence sur la tendance de développement des projets énergétiques

Le 21 août dans la mégapole du Sud, la conférence sur la coopération, la transformation, les tendances et les recommandations aux entreprises dans le développement de projets et ouvrages énergétiques, a attiré la participation d’environ 200 représentants d’entreprises, experts et avocats de la filière énergétique.

L’événement, inscrit dans la série d’activités portant sur le programme "Gestion légale d’entreprise de Hô Chi Minh-Ville 2025" (LMS 2025 - Legal Management Series 2025) et organisé par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coopération avec le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC), visait à concrétiser des objectifs de développement des projets énergétiques durables, contribuant à faire de la mégapole du Sud une ville globale, intelligente et moderne.

Dans son discours d’ouverture, Trân Phu Lu, directeur d’ITPC a défini les deux piliers de la stratégie de développement de la ville que sont le développement durable des énergies et la transformation numérique. Selon lui, afin de concrétiser l'engagement du Vietnam lors de la COP26 à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le développement et l'attraction de ressources nationales et étrangères pour investir dans le secteur des énergies renouvelables ont récemment été de plus en plus ciblés.

L’action s'est notamment traduite par la modification et le renforcement de nombreuses réglementations régissant le secteur de l'énergie, créant ainsi un cadre juridique cohérent et applicable aux activités électriques, surmontant ainsi les obstacles à leur mise en œuvre. Ce signe positif peut également poser des défis, obligeant les entreprises à se doter de connaissances, à actualiser leurs informations et à adopter des stratégies adaptées pour contrôler efficacement leurs opérations.

Photo : CTV/CVN

Des litiges croissants en matière d’énergie

À propos des projets énergétiques, Châu Viêt Bac, directeur adjoint de VIAC, également secrétaire général adjoint de VIAC, a informé qu’entre 2023 et 2024, les litiges liés aux projets énergétiques tendent à croître. Particulièrement compliquée, la nature de ces litiges exige expertise technique et implication de différents acteurs nationaux comme internationaux.

Selon M. Bac, l’augmentation rapide du nombre de litiges énergétiques s'explique par l'intérêt croissant du monde des affaires pour ce secteur, ainsi que par l'expérimentation de nombreux nouveaux modèles d'investissement et d'affaires. Cependant, les obstacles techniques liés aux infrastructures et le cadre juridique incomplet constituent encore des défis majeurs, rendant difficile l'accès et l'exploitation des projets par les entreprises.

Le représentant de VIAC a exprimé son espoir que les séances de discussion de la conférence fournissent des conseils pratiques, aidant les entreprises à choisir des solutions adaptées à leurs capacités, tout en garantissant le respect de la loi.

Lors de la conférence, de nombreuses interventions importantes ont eu lieu, notamment "La situation actuelle des entreprises vietnamiennes du secteur de l'énergie : évolutions et faiblesses". Deux séances de travail ont également été consacrées aux modèles de coopération pour le développement de projets et d'ouvrages énergétiques.

Ces séances ont permis de présenter et de synthétiser de nombreux éléments précieux sur l'évolution et les tendances du secteur de l'énergie, et de recommander aux entreprises des modèles de coopération viables pour investir et développer leurs activités dans ce secteur au Vietnam.

Les experts ont également évoqué de nombreux points importants et recommandé des solutions adaptées pour aider les entreprises à gérer les risques contractuels et les litiges lors de l'exploitation et du développement de projets énergétiques.

Truong Giang/CVN