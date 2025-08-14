Le Premier ministre exhorte à développer une culture anti-incendie

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a appelé le 14 août à Hô Chi Minh-Ville à un effort national coordonné pour développer une culture de prévention des incendies, renforcer la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, ainsi que les opérations de secours, exhortant les autorités à accélérer la mise en place d’un plan visant à réduire les pertes humaines et économiques liées aux incendies graves.

Le chef du gouvernement a lancé cet appel lors d’un forum de dialogue avec les entreprises sur la sécurité incendie, le sauvetage, la sécurité physique et la transformation numérique pour le développement socio-économique national organisé par le ministère de la Police à l’occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de Police populaire (19 août 1945-2025) et le 20e anniversaire de la fête "Tout le peuple défend la sécurité nationale" (19 août 2005-2025).

Il a souligné les sacrifices et les réalisations des forces de police vietnamiennes de lutte contre les incendies et de secours au cours des six dernières décennies, les qualifiant de force essentielle en première ligne contre "l’ennemi du feu" et de partie intégrante de l’appareil de sécurité publique du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à des avancées scientifiques et technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique dans les secteurs de la lutte contre les incendies, des secours et de la sécurité. Il a plaidé pour un recours accru aux technologies intelligentes, au big data et à l’intelligence artificielle afin d’améliorer les capacités, ainsi que pour le développement de partenariats internationaux visant à partager l’expertise et à acquérir des équipements de pointe.

Le Vietnam devrait étudier, produire et maîtriser ses propres technologies de prévention et de lutte contre les incendies, tout en élaborant des manuels et des lignes directrices pour la prévention et la réponse aux catastrophes, a-t-il indiqué.

Selon le ministère de la Police, le Vietnam a subi plus de 17.600 incendies au cours des cinq dernières années, faisant 560 morts, 606 blessés et environ 4.000 milliards de dôngs (153,8 millions de dollars) de dégâts.

Le matin du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l’ouverture de Secutech+ Vietnam, le plus grand salon professionnel de la sécurité du pays, réunissant 480 marques nationales et étrangères, notamment du Vietnam, du Japon, de Singapour, de la République de Corée et de Chine.

L’événement a présenté des systèmes actifs d’extinction d’incendie tels que des pompes, des équipements de sauvetage et d’évacuation, des systèmes d’extraction de fumée et des alarmes incendie ; des outils de prévention des catastrophes tels que les communications d’urgence SIG/GPS, les dispositifs de détection de substances dangereuses, les robots et drones de lutte contre l’incendie ; des solutions de protection passive contre l’incendie telles que les portes coupe-feu et les revêtements ignifuges ; et des équipements de protection tels que les combinaisons de pompier et les systèmes de désinfection.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le rôle du salon dans l’amélioration des secteurs de la prévention, de la lutte contre les incendies et de la sécurité au Vietnam, en les alignant sur les normes modernes.

Il s’est dit convaincu que l’événement devrait promouvoir une plus grande sensibilisation du public, susciter des solutions concrètes et faire avancer les efforts de lutte contre les incendies et de sauvetage au Vietnam.

