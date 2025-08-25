Le puissant typhon Kajiki s’approche de la côte du Centre

Le typhon Kajiki se trouvait à environ 180 km au large de la province de Quang Tri (Centre) tôt le 25 août, avec des vents maximums soutenus de force 14 (150-166 km/h) et des rafales atteignant la force 17, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : VNA/CVN

L’œil du typhon Kajiki, cinquième tempête à frapper le Vietnam cette année, se trouvait à environ 180 km à l’est-nord-est du nord de Quang Tri et à 200 km de Ha Tinh tôt le 25 août.

La tempête soufflait avec des vents maximums soutenus de 150 à 166 km/h, avec des rafales atteignant 200 km/h, et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h. km/h.

Des vents violents ont déjà été enregistrés sur plusieurs îles et stations côtières, notamment Bach Long Vi, Cô Tô, Phu Quy, Côn Co, Truong Sa et Ly Son.

Du jour au lendemain, le 25 août, les provinces côtières, de Thanh Hoa à Thua Thiên-Huê, devraient connaître des vents de 90 à 150 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 200 km/h près du centre de la tempête.

La mer sera extrêmement agitée, avec des vagues de 5 à 10 m. Une mer agitée et de hautes vagues de 2 à 5 m sont également attendues dans le golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin), la côte du Centre et les eaux du Sud.

Outre des vents violents, le typhon Kajiki apporte de fortes pluies généralisées. Des précipitations de 200 à 400 mm sont prévues de Thanh Hoa au nord de Quang Tri, avec des précipitations dépassant les 700 mm dans certaines zones.

Dans le Delta du fleuve Rouge, la moyenne région du Nord, Lào Cai, le sud de Quang Tri et Huê, des précipitations totales de 100 à 150 mm sont attendues, certaines zones dépassant les 250 mm.

D’autres régions du Centre, des Hauts plateaux du Centre et le Sud connaîtront également des orages dispersés et des pluies torrentielles locales.

Les autorités ont mis en garde contre des inondations dans les zones de basse altitude, des crues soudaines sur les petites rivières et ruisseaux, et des glissements de terrain en terrain montagneux.

Elles ont prévu le 24 août de procéder à plus de 300.000 évacuations et ont annulé plus d'une douzaine de vols intérieurs à la veille de l’arrivée attendue du typhon Kajiki.

Plus de 325.500 habitants de cinq provinces côtières seront déplacés vers des écoles et des bâtiments publics transformés en centres d’évacuation temporaires, ont-t-elle indiqué. La compagnie nationale Vietnam Airlines et Vietjet ont annoncé l’annulation des liaisons aériennes.

Le président de la province de Thanh Hoa a émis un télégramme urgent, exhortant les localités à prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité des habitants et des bateaux en mer.

VNA/CVN