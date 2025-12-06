Reconstruction après les intempéries : les autorités garantissent un logement sûr pour le Têt

Lors de la conférence de presse gouvernementale du 6 décembre, le porte-parole du ministère de la Construction, Nguyên Tri Duc, a répondu à des questions concernant la réparation et la reconstruction d’environ 900 maisons des ménages touchés par les récentes intempéries au Centre.

Il a souligné que tous les travaux sont menés de manière urgente afin de mettre en œuvre les directives du Premier ministre énoncées dans la dépêche officielle N°234/CD-TTg, garantissant que chaque citoyen dispose d’un logement pour célébrer le Nouvel An lunaire traditionnel dans de bonnes conditions.

Selon lui, le ministère de la Construction a demandé aux Comités populaires des provinces concernées d’ordonner aux Services de la construction et aux organismes compétents de travailler avec l’Institut national d’architecture (relevant du ministère de la Construction) afin d’examiner les caractéristiques topographiques de chaque zone et de sélectionner les modèles de conception appropriés. La mise en œuvre doit être étroitement liée à la planification urbaine, rurale et régionale, afin de garantir une sécurité durable.

Les matériaux tels que le ciment et l’acier nécessaires à la réparation et à la reconstruction des habitations des populations seront mobilisés en priorité à partir de diverses sources, a affirmé Nguyen Tri Duc.

Lors de la conférence de presse, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a déclaré que les catastrophes naturelles depuis le début de l’année avaient fait 419 morts et causé des pertes matérielles de 97.000 milliards de dôngs.

Le gouvernement a promulgué le décret N°09/2025/ND-CP et la Résolution N°380/NQ-CP portant sur la politique de réduction de 2% des taux d’intérêt. Parallèlement, plusieurs pays et organisations internationales ont fourni des aides en matériel, en fonds et en équipements d’une valeur de plus de 21 millions de dollars. Les entreprises et organisations socio-professionnelles ont également apporté leur soutien aux provinces, avec un financement d’environ 50 milliards de dôngs, en fournissant des semences végétales, des produits chimiques, des vaccins et des races animales. Pour le seul secteur de l’aquaculture, près d’un milliard d’alevins ont été distribués, a-t-il souligné.

À la fin novembre 2025, le Vietnam avait produit 42,56 millions de tonnes de riz, avec une prévision de plus de 43 millions de tonnes pour l’ensemble de l’année. S’agissant des produits aquatiques, la production actuelle atteint 9,05 millions de tonnes. Malgré l’impact des tempêtes, ce volume devrait dépasser celui de 2024. Pour l’élevage, le cheptel porcin compte 31 millions de têtes, en hausse de 0,3%. Le cheptel avicole s’élève à 584 millions de têtes. Notamment, la valeur des exportations agricoles s’élève à 64,01 milliards de dollars, générant un excédent commercial de 19,55 milliards de dollars...

"Ce sont des résultats très positifs. Nous pouvons considérer l’année 2025 comme une base solide pour 2026 et les années suivantes", a déclaré le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement.

VNA/CVN