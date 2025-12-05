Assemblée nationale

Appeller à plus de flexibilité pour la fusion des programmes de réduction de la pauvreté

Lors de la 10 e session de la XV e Assemblée nationale, les députés ont débattu de la politique d'investissement relative au Programme cible national sur la nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses à l'horizon 2035.

Photo : VNA/CVN

La députée Vuong Thi Huong (Tuyên Quang) a estimé que la prolongation de la mise en œuvre et du décaissement des programmes jusqu'à fin 2026 est nécessaire, mais demeure insuffisante pour lever les obstacles institutionnels.

Elle a souligné que l'actuel rapport d'investissement privilégie les postes de santé communaux, alors que de nombreux hôpitaux régionaux - maillon essentiel entre soins primaires et niveau provincial - sont dégradés et exclus du périmètre de soutien. Elle a ainsi recommandé d'élargir l'investissement à leur rénovation et équipement afin d'assurer la cohérence du système.

La députée Nguyên Thi Thu Hà (Quang Ninh) a relevé les limites des projets de développement de la production : procédures complexes, exigences élevées en matière de contrats, dossiers et factures, ainsi que des mécanismes de gestion peu adaptés aux réalités des zones montagneuses. Ces contraintes entraînent un faible décaissement et réduisent l'efficacité du programme. Elle a proposé des mécanismes plus souples, une simplification administrative et une décentralisation accrue au niveau local, ainsi qu'un soutien financier direct aux ménages pauvres pour des activités adaptées, notamment la plantation forestière.

Concernant le projet de Résolution sur l'intégration des ressources entre programmes cibles, plusieurs députés ont appelé à assouplir les règles de combinaison des financements, jugeant les dispositions actuelles trop rigides et peu adaptées aux capacités locales.

Dans l'optique d'une gestion unifiée, efficace et durable, et afin de remédier à la dispersion des ressources ainsi qu'aux chevauchements de missions constatés dans les programmes cibles nationaux pour la période 2021-2025, le gouvernement a élaboré un rapport proposant de fusionner ces trois programmes cibles nationaux et d'investir dans un programme unique portant sur la Nouvelle Ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses pour la phase 2026-2035.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Trân Duc Thang, a affirmé que la fusion des trois programmes cibles nationaux ne réduira ni les politiques ni la portée des soutiens, mais permettra au contraire de concentrer les ressources sur les régions les plus pauvres, d'éviter les chevauchements et d'étendre l'horizon d'appui jusqu'en 2035.

VNA/CVN