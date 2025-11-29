Reconstruction des logements sinistrés : appel du Premier ministre à agir vite

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d'une mission, a eu le 29 novembre à Dak Lak une séance de travail hybride avec les représentants des quatre provinces du Centre méridional : Khánh Hoà, Dak Lak, Lâm Dông et Gia Lai, concernant les mesures d'intervention et de reconstruction suite aux inondations.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé aux autorités locales de lancer rapidement une campagne de reconstruction et de réparation des habitations endommagées par les récentes inondations. L'objectif est de stabiliser les logements des sinistrés d'ici le 10 décembre 2025, de réparer les maisons endommagées d'ici le 31 décembre 2025 et de terminer la construction des nouveaux logements d'ici le 31 janvier 2026.

Le ministère de la Construction doit rapidement proposer des modèles de maisons anti-inondation en structures métalliques ou en béton, garantissant la solidité du sol, des murs et du toit. Les autorités locales doivent commencer les travaux dès le lendemain et rendre compte de l'avancement au Premier ministre chaque semaine.

Le Premier ministre a souligné que ces pluies historiques avaient causé d'importants dégâts dans la région, qualifiant la situation de catastrophe naturelle, mais que les efforts conjoints des autorités, des forces armées et des habitants ont permis de limiter les pertes.

Pham Minh Chinh a demandé aux comités locaux du Parti, à tous les niveaux, de renforcer leur leadership et de mobiliser les autorités, la population et les entreprises afin de surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Les ministères et secteurs concernés doivent intensifier l'assainissement, la désinfection, garantir l'approvisionnement en électricité et en eau potable, reconstruire les infrastructures de transport et d'irrigation, stabiliser les écoles, soutenir la production, maintenir le marché d'affaires et assurer la sécurité et l'ordre public.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre s'est rendu dans la zone entièrement inondée lors des récentes crues historiques qui ont frappé le hameau de Phu Huu, commune de Hoà Thinh, province de Dak Lak, et a exprimé sa sympathie et son soutien aux habitants.

Il a également transmis les encouragements du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et d'autres dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que du Front de la Patrie du Vietnam, aux personnes sinistrées.

Il a salué l'engagement de l'armée et demandé de mobiliser au maximum les forces locales afin de reconstruire les logements avant le Nouvel An lunaire, tout en aidant les habitants à reprendre la production pour la campagne hiver-printemps.

VNA/CVN