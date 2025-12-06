Le vice-PM Bùi Thanh Son travaille à Lâm Dông sur la reconstruction post-catastrophe

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a assisté le 6 décembre au lancement de la phase de pointe de la "Campagne Quang Trung", une initiative gouvernementale de reconstruction de logements destinée aux familles dont les maisons ont été détruites par les récentes catastrophes naturelles, dans la commune de D’ran, province de Lâm Dông.

Durant la période de pointe, une initiative conjointe de la province de Lâm Dông et de la VIIe Région militaire permettra à quatre familles de D’ran, l’une des localités les plus durement touchées par les inondations de fin novembre, de bénéficier d’une aide financière et d’un soutien sur place de l’armée pour la reconstruction de leurs maisons.

Chaque nouvelle maison est financée à hauteur de 120 millions de dôngs (plus de 4.550 dollars) par le budget de l’État, auxquels s’ajoutent la main-d’œuvre et les matériaux fournis par la VIIe Région militaire afin de garantir une reconstruction dans les délais.

Lors d’une réunion de travail avec la délégation gouvernementale le même jour, le président du Comité populaire de Lâm Dông, Hô Van Muoi, a présenté un rapport sur les dégâts causés par les inondations entre le 16 novembre et le 5 décembre.

La catastrophe a fait six morts et deux blessés, touché plus de 10.310 foyers, endommagé plus de 9.062 hectares de cultures et 1,2 hectare d’aquaculture. Au total, 24 bateaux de pêche ont rompu leurs amarres et coulé ; plus de 14.300 têtes de bétail et de volaille ont péri. Plus de 350 sites ont été touchés par des glissements de terrain, isolant de nombreuses voies de transport. Les pertes totales sont estimées à plus de 1.400 milliards de dôngs.

Concernant la reconstruction des logements, 23 habitations ont été entièrement détruites et nécessitent une reconstruction.

À ce jour, les travaux ont commencé sur sept nouvelles maisons, tandis que la construction des autres débutera prochainement afin d’être achevée avant le 15 janvier 2026. 51 autres maisons ont été partiellement endommagées et sont en cours de réparation grâce à une aide financière de 20 à 40 millions de dôngs chacune.

L’armée, la police et les forces de jeunesse sont mobilisées pour participer aux efforts de réparation et garantir un abri sûr à toutes les familles sinistrées avant le 30 décembre, a déclaré un responsable local.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a demandé à la province de recenser intégralement toutes les pertes liées à la catastrophe, d’achever la reconstruction des maisons avant le 15 janvier 2026 et de terminer les réparations avant le 30 décembre de cette année. Il a également exhorté les autorités à poursuivre le recensement des ménages en difficulté afin de leur apporter une aide rapide.

Sur la base des propositions de la province, il a demandé aux autorités locales de revoir la planification des infrastructures, notamment pour les axes routiers principaux, et d’intégrer des solutions à long terme dans les plans d’investissement à moyen et long terme. Lâm Dông devrait se coordonner avec les ministères concernés afin d’assurer la bonne mise en œuvre des plans de réinstallation des résidents des zones exposées aux catastrophes.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a également souligné la nécessité de procédures d’exploitation sûres des réservoirs et le renforcement des barrages et des installations hydroélectriques afin de protéger les communautés situées en aval.

