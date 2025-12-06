Le Vietnam examine les politiques pour une action climatique accélérée de la COP 26

Une conférence organisée vendredi 5 décembre à Hanoï a réuni des chercheurs et des spécialistes des politiques publiques afin d’examiner comment les pays du monde entier repensent leurs politiques climatiques après la COP26 et comment le Vietnam peut tirer des enseignements de ces expériences dans sa transition vers la neutralité carbone.

L'événement était organisé par l’Institut de géographie humaine et de développement durable (IHGSD), en partenariat avec la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche national analysant les réformes des politiques climatiques dans plusieurs pays et en tirant des conclusions pour la transition du Vietnam.

Selon les participants, la période post-COP26 a marqué un tournant décisif, passant de la définition d’objectifs à leur mise en œuvre.

La Docteure Nguyên Song Tùng, directrice de l’IHGSD, a déclaré que les nations poursuivent désormais des objectifs de neutralité carbone d’ici le milieu du siècle grâce à des réformes de grande envergure qui vont bien au-delà du secteur de l’énergie. Les considérations climatiques influencent de plus en plus les politiques dans les transports, l’industrie, l’agriculture, la finance et le commerce.

Les pays ont emprunté des voies diverses : certains ont adopté des lois sur le climat et des systèmes de tarification du carbone, tandis que d’autres ont renforcé leur soutien aux énergies renouvelables, restructuré les subventions aux énergies fossiles ou lancé des programmes technologiques de captage et de stockage du carbone.

Parmi les exemples mis en avant lors de la conférence figuraient le programme de croissance verte du Japon, la transition énergétique juste de l’Indonésie, les modèles intégrés d’économie circulaire et verte de Singapour et de Thaïlande, ainsi que le système d’échange de quotas d’émission de carbone bien établi en Europe.

Nguyên Song Tung a déclaré que les enseignements tirés de ces expériences aideront le Vietnam à définir une voie réaliste pour la réforme de ses politiques nationales.

Le Dr Dô Ta Khanh, directeur adjoint de l’IHGSD, a indiqué que l’étude, menée de février 2025 à mai 2027, vise à étayer scientifiquement les décisions du Vietnam en matière de politique climatique et son engagement en faveur de la neutralité carbone. La conférence s’inscrivait dans le cadre de ce processus de recherche et a permis de recueillir des perspectives internationales supplémentaires et l’avis d’experts.

Vers une trajectoire carbone durable

Sur les 19 communications soumises, neuf ont été présentées, portant sur la transition énergétique, les politiques de réduction des émissions, le financement climatique, les marchés du carbone et les nouveaux modèles d’économie verte. Ces discussions contribueront à affiner le cadre analytique du projet et à étayer les recommandations à venir aux décideurs politiques.

Les intervenants ont notamment cité la Thaïlande comme un exemple instructif.

Les Dr Pham Thi Trâm et Nguyên Hông Quang ont déclaré que la Thaïlande avait concrétisé ses engagements pris lors de la COP26 grâce à des ajustements politiques simultanés dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’agriculture et de l’industrie. Le pays a renforcé les incitations aux technologies à faibles émissions, développé le financement vert, mis en œuvre des taxes et des marchés du carbone et accéléré le développement de l’énergie solaire, éolienne, des biocarburants et des véhicules électriques.

Ils ont suggéré au Vietnam d’accélérer les réformes législatives, de mettre en place des dispositifs de soutien ciblés pour réduire les coûts de transition pour les entreprises et d’utiliser une combinaison d’outils de marché et de réglementations obligatoires en matière de déclaration et de réduction des émissions. Le développement des énergies renouvelables, la valorisation énergétique des sous-produits agricoles et l’investissement dans le captage, le stockage et l’utilisation du carbone ont été soulignés comme des étapes clés à venir.

Les délégués ont également analysé les changements de politique au Japon, à Singapour, en Indonésie et en Inde. Le système japonais d’échange de quotas d’émission (GX-ETS), conçu pour impulser la transition écologique du pays, s’est distingué, de même que les obligations de transition climatique et la mobilisation d’environ 150.000 milliards de yens pour des projets de réduction des émissions. Le Programme indonésien pour une transition énergétique juste et la politique singapourienne de marchés du carbone obligatoires et d’incitations fortes aux technologies propres ont également été mis en avant.

Les experts présents à la conférence ont recommandé au Vietnam d’adopter un cadre juridique et politique à long terme assorti d’objectifs d’émissions clairs, d’élargir les canaux de financement vert, de créer un marché national du carbone et d’accélérer le développement de l’énergie solaire, éolienne et de l’hydrogène vert.

Ils ont également souligné l’importance de la coopération internationale pour accéder aux technologies, aux financements et aux modèles modernes de gouvernance climatique, autant d’éléments jugés essentiels pour que le Vietnam atteigne la neutralité carbone d’ici 2050.

