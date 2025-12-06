Le Nord se prépare à une vague de froid intense à partir du 11 décembre

Un puissant front froid devrait apporter des pluies modérées à fortes et une chute rapide des températures dans le Nord du Vietnam à partir du 11 décembre, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

La région devrait connaître une vague de froid prolongée dès dimanche 7 décembre, avec une chute brutale des températures, selon les services météorologiques nationaux.

Photo : VNA/CVN

Dans le Nord du pays, les températures baisseront de 6 à 7°C par rapport au début de la semaine. À Hanoï, les températures diurnes devraient atteindre seulement 17°C environ et descendre à 12-13°C la nuit.

Les provinces montagneuses comme Cao Bàng et Lang Son pourraient enregistrer des maximales de 11°C et des minimales avoisinant les 6°C, augmentant ainsi les risques de gel et de froid néfaste pour les cultures et le bétail.

Hoàng Duc Cuong, directeur adjoint de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, a déclaré que les fronts froids devraient gagner en fréquence et en intensité tout au long du mois de décembre, ajoutant que des épisodes de froid intense et prolongé ne sont pas à exclure.

Il a exhorté les habitants, en particulier les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, à prendre des précautions contre le froid.

Le NCHMF a également averti que les conditions verglacées et humides pourraient affecter la sécurité routière, en particulier aux heures de pointe, et a conseillé au public de limiter ses déplacements en cas de fortes pluies combinées à des vents froids violents, et de suivre de près les bulletins météorologiques mis à jour.

VNA/CVN