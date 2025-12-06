Affaire de Lê Trung Khoa

Mise en examen et détention provisoire d’un homme pour propagande anti-étatique

Le 6 décembre, le ministère de la Police a indiqué que son Agence d’enquête en matière de sécurité avait émis une décision de mise en examen, un mandat d’arrêt aux fins de détention provisoire et un mandat de perquisition à l’encontre de Pham Quang Thiên pour "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", conformément à l’article 117 du Code pénal.

Dans le cadre de l’enquête élargie de l’affaire "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, documents, objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam" liée à Lê Trung Khoa, le 4 décembre 2025, l’Agence d’enquête en matière de sécurité du ministère de la Police a émis une décision de mise en examen, un mandat d’arrêt aux fins de détention provisoire et un mandat de perquisition à l’encontre de Pham Quang Thiên (né en 1978 ; domicile : N°5, allée 127, rue An Trach, quartier d’Ô Cho Dua, Hanoï), pour le délit mentionné ci-dessus prévu à l’article 117 du Code pénal.

Le Parquet populaire suprême a approuvé la décision de mise en examen, le mandat d’arrêt aux fins de détention provisoire et le mandat de perquisition concernant Pham Quang Thiên.

Actuellement, l’Agence d’enquête en matière de sécurité du ministère de la Police poursuit son enquête, en coordination avec le Parquet populaire suprême, afin de clarifier l’affaire et les actes délictueux des personnes mises en cause, conformément aux dispositions légales.

