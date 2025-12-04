Le PM exige un rapport hebdomadaire sur l’avancement de la “Campagne Quang Trung”

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés de rendre compte chaque semaine de l’avancement de la “Campagne Quang Trung”, une opération menée à un rythme accéléré pour construire et réparer les logements des habitants touchés par les tempêtes et inondations.

Photos : VNA/CVN

La “Campagne Quang Trung” est une opération menée à un rythme accéléré pour construire et réparer les logements des habitants touchés par les tempêtes et inondations dans les provinces du Centre et des Hauts plateaux, selon le document N°1551/TTg-NN.

Le document a été adressé le 3 décembre aux secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti ainsi qu’aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de Hà Tinh, Quang Tri, Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông, ainsi qu’aux ministres de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction, et à l’Inspecteur général du gouvernement.

Accélérer les travaux

Poursuivant les instructions de la Dépêche officielle N°234/CĐ-TTg du 30 novembre 2025, le Premier ministre demande aux localités d’accélérer la reconstruction et la réhabilitation des habitations, afin que les populations sinistrées puissent rapidement stabiliser leurs conditions de vie et célébrer dignement le Nouvel An 2026 et le Têt traditionnel du Cheval.

Les présidents des Comités populaires des provinces et villes concernées doivent urgemment élaborer et approuver un Plan d’action détaillé pour la mise en œuvre de la “Campagne Quang Trung”, et en rendre compte au Premier ministre avant le 5 décembre 2025. Le plan devra préciser le nombre de maisons à construire, le nombre à réparer, le calendrier prévu, les étapes de réalisation, ainsi que la répartition des missions de direction, de contrôle et de supervision entre les membres permanents des Comités provinciaux et municipaux.

Chaque localité doit désigner une agence chargée de suivre, mettre à jour quotidiennement les résultats et proposer des solutions pour lever les obstacles éventuels. Un rapport hebdomadaire doit être adressé au Premier ministre avant 15h00 chaque vendredi, avec copie au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, au ministère de la Construction et au Bureau du gouvernement.

Ce rapport devra notamment préciser la situation des maisons à construire, y compris le nombre total, le nombre déjà mises en chantier, le taux d’avancement, le nombre de logements achevés, ceux encore en cours et ceux qui n’ont pas encore été commencés. Il devra également faire état des maisons à réparer, en indiquant le nombre total, le nombre déjà restaurées, le nombre en cours de réparation ainsi que celles qui n’ont pas encore été prises en charge. En fin, le rapport doit présenter le programme de la semaine suivante, avec les prévisions concernant les mises en chantier, les travaux à achever, les réparations à entreprendre et celles susceptibles d’être finalisées.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit accompagner les localités dans la résolution des questions foncières, consolider les rapports d’avancement et les transmettre au Premier ministre avant 17h00 chaque vendredi (avec copie au Bureau du gouvernement, à la VTV, à la VOV et à la VNA). Le ministère doit également soumettre, en temps opportun, des propositions de traitement pour les questions dépassant les compétences locales.

Le ministère de la Construction devra coordonner étroitement avec les localités pour garantir l’approvisionnement en matériaux de construction, prévenir toute pénurie ou manipulation de prix liée à la situation post-catastrophe, et assurer la qualité et la rapidité des travaux.

Photo : VNA/CVN

L’Inspection gouvernementale est chargée de superviser, inspecter et contrôler la mise en œuvre de cette campagne dans les localités, afin d’éviter tout gaspillage, perte, corruption ou acte négatif. Un rapport hebdomadaire devra être transmis au Premier ministre à 15h00 chaque vendredi via le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le Bureau du gouvernement.

La Télévision nationale du Vietnam, la Voix du Vietnam, l’Agence Vietnamienne d’Information, le Portail du gouvernement et les organes de presse sont priés de mettre régulièrement à jour et de publier les informations relatives à l’avancement et aux résultats de la “Campagne Quang Trung”, afin d’assurer la transparence et de mobiliser l’adhésion sociale.

Le Bureau du gouvernement assurera le suivi, la coordination et la synthèse des rapports conformément à ses fonctions et attributions.

VNA/CVN