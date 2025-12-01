Lancer la "Campagne Quang Trung" pour reconstruire les logements sinistrés

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué la Dépêche officielle n°234/CĐ-TTg, lançant la "Campagne Quang Trung" destinée à mobiliser l’ensemble des forces pour reconstruire et réparer dans les plus brefs délais les logements des familles lourdement touchées par les catastrophes naturelles successives survenues dans les provinces du Centre et des Hauts plateaux du Centre.

Photo : VNA/CVN

La campagne sera déployée dans toutes les localités allant de Hà Tinh à Lâm Dông, en mettant l’accent sur les provinces les plus sinistrées : Dak Lak, Khanh Hoà, Gia Lai et Lâm Dông.

Selon la Dépêche, de la fin octobre à la fin novembre 2025, la région du Centre et des Hauts plateaux a dû faire face à une série d’intempéries particulièrement sévères : pluies diluviennes, typhons successifs, inondations historiques et glissements de terrain. Ces phénomènes ont causé de lourds dégâts humains, matériels et infrastructurels, notamment en matière de logement.

Rien que durant l’épisode pluvieux du 16 au 22 novembre dans les provinces de Dak Lak, Khanh Hoà, Gia Lai et Lâm Dông, 963 maisons se sont totalement effondrées et 3.390 autres ont été endommagées, pour un coût économique estimé à plus de 16.000 milliards de dôngs. De nombreuses familles se sont retrouvées sans abri, confrontées à d’importantes difficultés de subsistance.

La Dépêche s’appuie sur les orientations du secrétaire général Tô Lâm, les conclusions du Bureau politique, du Secrétariat du Parti, ainsi que sur la Résolution gouvernementale 380/NQ-CP et les instructions données par le Premier ministre lors de sa visite de terrain à Dak Lak le 29 novembre. Elle insiste sur la nécessité d’accélérer le relèvement post-catastrophe, de garantir un logement sûr et stable pour tous les citoyens et de leur permettre d’accueillir dignement le Têt traditionnel (Nouvel An) 2026.

Dans ce cadre, le chef du gouvernement demande aux présidents des Comités populaires des provinces concernées d’élaborer des plans détaillés et de lancer officiellement la “Campagne Quang Trung” à partir du 1er décembre 2025. L’objectif est de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles disponibles afin de reconstruire dans l’urgence les maisons détruites ou gravement endommagées par les intempéries historiques. Deux échéances cruciales sont fixées : achever la réparation des habitations endommagées avant le 31 décembre 2025 ; et finaliser la reconstruction ou le relogement des familles dont la maison a été totalement détruite avant le 31 janvier 2026.

Parallèlement, la Dépêche demande la mobilisation maximale des forces armées, de la police, des jeunes, des femmes, des anciens combattants, des organisations sociopolitiques, des entreprises et de l’ensemble du système politique. Ces forces constitueront l’ossature principale assurant un soutien efficace et rapide aux localités dans les travaux de réparation et de reconstruction.

Le Premier ministre souligne également l’importance de l’autonomie et de la résilience des collectivités locales et des habitants. Il demande l’utilisation rigoureuse et transparente de toutes les ressources disponibles, qu’il s’agisse de fonds publics, d’aides, de dons ou de contributions volontaires. Le Front de la Patrie est, par ailleurs, chargé de poursuivre la mobilisation des entreprises et des bienfaiteurs, selon le principe de solidarité nationale : “Chacun apporte ce qu’il peut, selon ses moyens et ses capacités”.

Photo : VNA/CVN

Pour garantir le déploiement rapide de la campagne, les provinces doivent envoyer leurs plans d’action détaillés et leurs propositions de soutien financier éventuel au Bureau du gouvernement et au ministère des Finances avant le 3 décembre 2025. Elles doivent également procéder à un recensement complet des familles touchées par les récentes intempéries, à l’exception de celles déjà aidées avant cette date. Les présidents des Comités populaires provinciaux assumeront l’entière responsabilité de l’exactitude des données et de l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées.

Au niveau central, la Dépêche confie des missions concrètes aux ministères concernés. Le ministère de la Défense et le ministère de la Police devront mobiliser leurs unités pour jouer un rôle central dans le soutien aux localités. Le ministère de la Construction est chargé d’élaborer des modèles de logements adaptés aux conditions culturelles, aux traditions locales et aux exigences de prévention des catastrophes, afin d’aider les populations à choisir des habitations sûres et appropriées.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement aura pour mission d’orienter les provinces dans la planification des zones de relogement pour les familles devant être évacuées des zones à risque, avec une échéance fixée au 5 décembre 2025. De son côté, le ministère des Finances devra examiner et proposer un plan de soutien budgétaire pour les quatre provinces prioritaires : Dak Lak, Gia Lai, Khanh Hoà et Lâm Dông.

Grâce à la “Campagne Quang Trung”, le gouvernement vietnamien souhaite créer une mobilisation nationale sans précédent afin d’offrir un nouveau toit aux milliers de familles sinistrées, contribuant ainsi à stabiliser durablement leur vie et à les accompagner vers un nouveau départ à l’aube de l’année 2026.

VNA/CVN