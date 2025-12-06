À la découverte du Musée de la Réserve naturelle de Pù Huông

Créé en 2008, le Musée de la Réserve naturelle de Pù Huông, situé dans la commune de Quy Hop (province de Nghê An), est un lieu de conservation et de préservation des ressources génétiques rares de la faune et de la flore de cette Réserve naturelle de Pù Huông - l’une des trois forêts spéciales du noyau de la Réserve de biosphère de l’Ouest de Nghê An, reconnue par l’UNESCO en 2007.

Photo : VNA/CVN

Le musée comprend trois espaces : une maison traditionnelle présentant une maquette 3D illustrant la topographie et la morphologie de la réserve ; une zone d’exposition des spécimens de faune ; et une zone d’exposition des spécimens de flore.

La salle des spécimens de faune présente 150 pièces, dont des espèces rares et précieuses telles que le chat sauvage, le gibbon à joues blanches, le langur, l’ours malais, la civette, les cornes de Sao La, ainsi que diverses espèces de papillons, poissons d’eau douce et serpents. La salle des spécimens de flore compte plus de 500 pièces, notamment le Lim vert, le Chò chỉ, le Kim giao, le Mun et l’orchidée "Lan kim tuyến".

Ces spécimens proviennent des dons volontaires d’habitants locaux et des collectes réalisées par les équipes du Comité de gestion dans le cadre des programmes d’enquête et de collecte menés au cœur et en périphérie de la réserve. La plupart des spécimens ont aujourd’hui été numérisés, catalogués et traités contre les moisissures et la décomposition organique.

Depuis 2023, le musée est aménagé selon le modèle d’un musée naturel et culturel ouvert, destiné non seulement à la recherche scientifique mais aussi au public. En 2025, les responsables prévoient d’organiser des visites pédagogiques associées à des activités d’apprentissage dans le Jardin botanique périphérique de plus de 10 ha, comprenant neuf zones, pour les élèves de CM2 des écoles de la commune de Quy Hop.

D’ici la fin de l’année, cinq visites pédagogiques seront organisées pour les élèves. Les spécialistes présenteront l’origine, les caractéristiques, les comportements et le rôle des espèces exposées, tout en répondant aux questions des élèves sur le monde naturel.

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur adjoint de la Réserve naturelle de Pù Huông, Hoàng Anh Tuân, la conservation des spécimens rencontre de nombreuses difficultés en raison du manque d’infrastructures spécialisées, notamment d’armoires de stockage et d’équipements de contrôle de la température et de l’humidité. Les spécimens, constitués de matières organiques, sont vulnérables aux micro-organismes et aux insectes, et le climat chaud et humide complique encore leur préservation.

La Réserve naturelle de Pù Huông couvre près de 46.500 ha. Elle abrite une biodiversité exceptionnelle, conservant de nombreuses ressources génétiques d’espèces animales et végétales rares. En visitant le musée, les visiteurs peuvent découvrir une version miniature de la grande forêt de Pù Huong, satisfaisant leur curiosité scientifique et leur désir d’explorer la nature.

VNA/CVN