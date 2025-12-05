BAD : aide d'urgence de deux millions de dollars pour le Centre touché par les inondations

La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé le 5 décembre un programme d'aide internationale d'urgence de deux millions de dollars pour atténuer les graves conséquences des récentes inondations dans le Centre du Vietnam.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, a rencontré le directeur de la BAD pour le Vietnam, Shantanu Chakraborty, et a reçu la confirmation officielle de la Banque concernant cette aide. Ce financement, provenant du Fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes (APDRF), vise à soutenir les communautés de la région centrale dont les vies et les moyens de subsistance ont été fortement affectés par les pluies torrentielles et les inondations prolongées.

Shantanu Chakraborty a expriméses plus sincères condoléances aux habitants des zones sinistrées. Il a souligné que cette aide d'urgence témoigne du ferme engagement de la BAD à soutenir le Vietnam dans la gestion des catastrophes et à aider les ménages touchés à surmonter les difficultés.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a remercié la BAD pour son soutien rapide et opportun, soulignant l’importance de cette aide pour aider les habitants des zones touchées à surmonter les conséquences des inondations et stabiliser leur vie. Les fonds seront utilisés pour reconstruire ou réparer les maisons détruites ou gravement endommagées par les récentes catastrophes.

Dans les prochains jours, les agences vietnamiennes compétentes et la BAD finaliseront les procédures nécessaires à l'approbation de la subvention, qui sera versée sur une période de six mois à compter de la date de signature.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait signé le télégramme officiel N° 234/CĐ-TTg du 30 novembre 2025 lançant une campagne d'urgence, baptisée “Campagne Quang Trung” visant à reconstruire rapidement des maisons des familles sinistrées dans les provinces du Centre.

