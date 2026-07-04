RDC/Ebola : arrivée d'une deuxième équipe d'experts médicaux chinois

Une deuxième équipe d'experts médicaux chinois est arrivée vendredi 3 juin à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), afin de poursuivre le travail de la précédente et de poursuivre la coopération internationale en matière de prévention et de lutte contre le virus Ebola.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Luku Maleyo Marius, représentant du ministère congolais de la Santé, l'a accueillie à l'aéroport. Il a salué une amitié entre la RDC et la Chine qui dure depuis plus d'un demi-siècle, avec des résultats particulièrement remarquables en matière de coopération sanitaire.

Cette coopération sanitaire de "haut niveau" entre la RDC et la Chine a aidé concrètement la partie congolaise à renforcer ses capacités de santé publique, a-t-il indiqué, ajoutant que l'épidémie actuelle d'Ebola dans son pays demeurait complexe et que la RDC attendait de cette nouvelle équipe chinoise un soutien solide et continu dans la riposte.

Gu Zhiqiang, chef de la deuxième équipe d'experts chinois, a dit que son équipe se mettrait au travail dans les plus brefs délais et coopérerait étroitement avec les autorités sanitaires et les institutions spécialisées congolaises. Elle aura des échanges techniques et apportera un soutien en matière d'investigation épidémiologique, de tests en laboratoire, de prise en charge des cas, de prévention et de contrôle des infections, ainsi que de formation du personnel, afin d'apporter son expertise au renforcement des capacités de prévention, de contrôle et de traitement de l'épidémie en RDC.

La veille à Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi avait exprimé sa gratitude aux pays amis et aux organisations internationales, dont la Chine, pour leur soutien à la RDC dans la lutte contre le virus Ebola. Il avait souligné que les épidémies ne connaissaient pas de frontières et que seule une action collective permettait de protéger efficacement les populations de tous les pays.

Xinhua/VNA/CVN