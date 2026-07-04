RDC/Ebola : plus de 1.500 cas confirmés, l'OMS juge la situation toujours grave

La République démocratique du Congo (RDC) a rapporté, vendredi 3 juillet, 1.502 cas confirmés d'Ebola, dont 473 décès, alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que l'épidémie restait grave.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le dernier rapport de situation publié vendredi 3 juillet par les autorités sanitaires congolaises, 628 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés, tandis que le pays a enregistré 229 guérisons. Le rapport fait également état de 213 cas suspects du jour, dont 63 décès suspects.

S'exprimant lors d'un point de presse en ligne, Mohamed Yakub Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré que la situation restait grave, la transmission se poursuivant dans les provinces orientales de l'Ituri et du Nord-Kivu.

Selon lui, il s'agit de la plus grande épidémie d'Ebola (souche Bundibugyo) jamais enregistrée.

Pierre Akilimali, expert de l'OMS en RDC, a noté que cette épidémie survenait dans des zones marquées par l'insécurité et les activités de groupes armés, ce qui complique la détection des cas et le suivi des contacts.

Il a ajouté que certaines zones touchées en Ituri étaient des zones minières, où les mouvements fréquents de personnes venues de l'extérieur accroissent le risque de transmission du virus.

L'OMS a indiqué jeudi 2 juillet qu'un essai clinique avait commencé à recruter des patients en RDC afin d'évaluer des traitements potentiels contre la maladie à virus Ebola causée par la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe actuellement ni vaccin approuvé ni traitement spécifique.

Xinhua/VNA/CVN