Quang Tri mise sur une pêche plus durable

La province de Quang Tri (Centre) a lancé un plan ambitieux pour la période 2026-2030 visant à reconvertir 771 navires de pêche pratiquant des métiers à fort impact environnemental vers des activités plus durables, afin de préserver les ressources halieutiques et de stabiliser les moyens de subsistance des pêcheurs.

Photo : CTV/CVN

Le Comité populaire provincial vient de promulguer le plan de mise en œuvre du projet intitulé "Reconversion de certains métiers de pêche affectant les ressources et l’environnement écologique", assorti d’une vision à l’horizon 2045.

L’objectif est de restructurer progressivement la flotte de pêche afin de réduire la pression exercée sur les écosystèmes marins et d’orienter le secteur vers un modèle plus durable et respectueux de l’environnement.

Rééquilibrer la flotte

Pour la période 2026-2030, Quang Tri prévoit de convertir 771 navires actuellement engagés dans des activités présentant un risque élevé pour les ressources marines. Ces navires seront soit orientés vers des techniques de pêche à moindre impact, soit reconvertis vers d’autres secteurs d’activité adaptés aux réalités locales.

Dans le détail, le plan cible 500 navires opérant en zone côtière, d’une longueur comprise entre 6 et moins de 12 m, 86 navires actifs en zone intermédiaire, mesurant de 12 à moins de 15 m, ainsi que 85 navires opérant au large, de 15 m et plus. En parallèle, environ 100 navires jugés obsolètes, non conformes aux conditions d’exploitation ou affichant une faible efficacité économique devraient être retirés définitivement de la flotte.

La finalité de ce projet est double : réduire progressivement les métiers de pêche les plus destructeurs pour les ressources halieutiques et l’environnement marin, et rééquilibrer la capacité de pêche en fonction de l’état réel des stocks. Cette réorientation doit permettre d’améliorer la productivité et l’efficacité globale de la flotte, tout en garantissant un emploi et des revenus stables à l’ensemble des pêcheurs concernés par la reconversion.

À travers cette démarche, la province entend contribuer activement à l’effort national visant à mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : CTV/CVN

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace, les autorités provinciales procéderont à un inventaire détaillé des navires pratiquant le chalutage et les filets dérivants, notamment ceux ciblant le thon. Les bateaux seront classés selon leur âge, leur taille et leurs capacités opérationnelles, en vue d’une réduction progressive de ces métiers ou d’une conversion vers des pratiques plus durables, suivant une feuille de route clairement définie.

La province ne délivrera plus d’autorisation pour l’achat de navires provenant d’autres localités lorsqu’il s’agit de chalutiers ou de navires utilisant des filets dérivants, sauf engagement formel de reconversion. De même, les demandes de modification d’activité ne seront approuvées que si elles conduisent à un changement effectif de métier, excluant toute poursuite des pratiques jugées néfastes.

Parallèlement, les forces compétentes renforceront le contrôle des licences et des quotas de pêche, sanctionneront strictement les navires opérant sans autorisation ou en dehors des conditions prévues, et assureront un suivi rigoureux des captures. Ces mesures visent à protéger durablement les ressources halieutiques et à renforcer l’efficacité de la gestion de la flotte.

Transition durable

Selon les données officielles, Quang Tri compte actuellement 4.664 navires de pêche. Parmi eux, 2.969 mesurent entre 6 et moins de 12 mètres et opèrent principalement en zone côtière ; 345 navires, de 12 à moins de 15 mètres, sont actifs en zone intermédiaire ; et 1.350 navires de 15 mètres et plus exercent leurs activités au au large. Les métiers à fort impact environnemental, tels que le chalutage et les filets dérivants, représentent à eux seuls 55,6% de la flotte provinciale.

Photo : CTV/CVN

Cette concentration excessive de l’effort de pêche, en particulier dans les zones côtières où opèrent près de 71% des navires, a entraîné un déclin préoccupant des ressources halieutiques. Face à ce constat, les autorités estiment que la reconversion de la flotte constitue une étape essentielle pour restaurer les écosystèmes marins et assurer la durabilité du secteur.

À plus long terme, la province entend réduire la dépendance à la pêche côtière et favoriser une transition progressive de la main-d’œuvre vers des activités alternatives, telles que l’aquaculture, les services de soutien à la pêche ou d’autres secteurs de l’économie maritime.

À l’horizon 2045, Quang Tri ambitionne d’achever la transformation de l’ensemble des navires exerçant des métiers préjudiciables, afin de renforcer la gestion durable de la pêche, de protéger les écosystèmes marins et d’améliorer durablement les conditions de vie des communautés côtières.

Thao Nguyên/CVN