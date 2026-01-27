Bac Ninh se classe comme la 2e destination la plus attractive en termes d’IDE

La province de Bac Ninh (Nord) s’est classée deuxième au niveau national en termes d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) en 2025, juste derrière Hô Chi Minh-Ville, confirmant ainsi son rôle de pôle industriel et d’investissement majeur au Vietnam.

L’année dernière, Bac Ninh a attiré près de 20 milliards de dollars d’investissements, dont 5,73 milliards d’IDE. La province a également enregistré la création de 7.686 nouvelles entreprises, portant le nombre total d’entreprises à près de 50.000.

À ce jour, la province accueille 3 403 projets d’investissement nationaux avec un capital enregistré de 838,8 billions de dôngs (plus de 32 milliards de dollars) et 3 396 projets d’IDE d’une valeur de plus de 46,8 milliards de dollars, impliquant des investisseurs de 42 pays et territoires, principalement dans les secteurs de l’électronique, du vêtement, de la logistique et de l’immobilier.

Selon Ngô Tân Phuong, vice-président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, la province poursuivra ses efforts pour attirer les investissements, favoriser le développement des entreprises et promouvoir tous les secteurs économiques en 2026.

La province s’est fixé pour objectif d’atteindre un produit intérieur brut régional (PIBR) de 598,81 billions de dôngs, avec des investissements réalisés totalisant 224,5 billions de dôngs, soit 37,5% du PIBR.

Bac Ninh prévoit d’intensifier l’attraction des IDE liés aux transferts de haute technologie, tout en créant un environnement favorable aux entreprises locales et en améliorant la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME). La province vise également à augmenter le taux d’occupation des terrains industriels et à attirer 5,5 milliards de dollars d’IDE en 2026.

La simplification des procédures administratives, conjuguée à la transformation numérique, demeure une priorité essentielle afin de faciliter les transactions pour les citoyens et les entreprises. Parallèlement, la province s’engage à créer un environnement des investissements et des affaires sûr, transparent et attractif pour attirer des investisseurs stratégiques, des projets d’envergure et de haute technologie, ainsi que des start-up prometteuses, en phase avec son plan de développement.

Bac Ninh s’attache également à garantir un accès équitable et favorable aux capitaux, aux terrains, aux incitations et aux autres ressources pour les entreprises privées locales. Le secteur privé est appelé à devenir un moteur de l’industrialisation, de la modernisation, du développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique. À cette fin, la province élabore un programme de développement économique privé et étudie des mécanismes de soutien aux PME, aux coopératives et aux modèles d’économie collective.

Le renforcement des liens entre les entreprises publiques, privées et à capitaux étrangers (IDE) afin de constituer des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales constitue une autre priorité. Les autorités suivent de près les performances des entreprises et leur apportent un soutien dans leurs procédures d’investissement et leurs activités de production.

Pour la période 2026-2030, Bac Ninh ambitionne de mobiliser environ 1,6 billiard de dôngs de capital d’investissement social. La province poursuivra la révision et l’amélioration de ses réglementations et politiques afin de lever les obstacles, notamment en matière de réforme administrative, de développement des infrastructures, de déblaiement des terrains et de qualité des ressources humaines, tout en renforçant l’efficacité de la mise en œuvre des politiques et en évitant une vision à court terme et axée sur le mandat.

VNA/CVN