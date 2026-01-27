Le Vietnam s’apprête à lancer une plateforme nationale de l’or

Face à la flambée des prix de l’or, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné, le 26 janvier, la mise en service dès février d’une plateforme nationale de transactions sur l’or, parallèlement à l’expérimentation d’une plateforme d’échange d’actifs numériques et à la création d’un centre de transactions immobilières placé sous gestion étatique.

Cette décision intervient dans un contexte de hausse record du prix de l’or sur le marché intérieur, celui-ci ayant franchi le seuil de 178 millions de dôngs le taël, tandis que le cours mondial a atteint environ 5.100 dollars l’once, dépassant largement les prévisions des analystes.

Selon Huynh Trung Khanh, vice-président de l’Association vietnamienne des négociants en or, la flambée des prix s’accompagne d’une pénurie persistante de l’offre, rendant l’accès à l’or particulièrement difficile pour les acheteurs, un phénomène observé non seulement au Vietnam mais également dans plusieurs autres pays.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a demandé à la Banque d’État du Vietnam de finaliser et de soumettre, avant la fin du mois de janvier, un dossier complet portant sur la création d’une bourse ou d’un service national d’échange de l’or.

La mise en place d’une bourse de l’or est une proposition avancée de longue date par plusieurs économistes. Selon Trân Thanh Hai, recteur du Collège Viên Dông, un tel dispositif, inspiré du modèle de la Bourse de l’or de Shanghai, permettrait de résorber les goulets d’étranglement de l’offre et de faciliter l’approvisionnement en matières premières pour les entreprises de joaillerie.

De son côté, le docteur Nguyên Tri Hiêu, expert financier et bancaire, estime qu’une plateforme nationale de l’or contribuerait à améliorer la transparence des prix et de la qualité, à réduire les risques liés à la détention physique de l’or, et à resserrer l’écart structurel entre les prix domestiques et internationaux. À plus long terme, l’objectif est de financiariser le marché de l’or, en encourageant la détention de certificats adossés à l’or plutôt que le stockage de lingots à domicile, afin de mobiliser l’épargne dormante de la population au service de l’économie nationale.

Toutefois, tout en saluant l’orientation du gouvernement, Nguyên Tri Hiêu estime qu’une mise en service pleinement opérationnelle au deuxième trimestre 2026 serait plus réaliste, afin de garantir la solidité du cadre institutionnel et une contribution durable à la croissance économique.

