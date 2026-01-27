VinFast atteint un record de ventes de 406.453 véhicules en 2025

Le 26 janvier, VinFast a annoncé avoir vendu au total 406.453 motos électriques de tous modèles sur le marché vietnamien en 2025, devenant officiellement le leader en parts de marché du segment des deux-roues électriques au Vietnam.

Grâce à l’une des gammes de produits les plus diversifiées du marché, comprenant plus de dix modèles grand public couvrant tous les segments, ainsi qu’à des solutions flexibles de recharge et d’échange de batteries, VinFast a su dissiper les réticences des consommateurs et faire de la moto électrique un choix prioritaire pour les Vietnamiens. Cette dynamique se reflète clairement dans les résultats record de 2025, avec une croissance de 473% par rapport à 2024.

La gamme Evo, proposant différentes versions à des niveaux de prix variés et des options flexibles avec une ou deux batteries, s’est imposée comme la moto électrique la plus vendue du marché vietnamien en 2025, avec plus de 250.000 unités livrées aux clients. Par ailleurs, les modèles Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon, ainsi que les véhicules ne nécessitant pas de permis tels que Motio, Zgoo et Flazz, ont également contribué de manière significative aux performances globales de VinFast dans le segment des motos électriques en 2025.

Une stratégie d’investissement structurée

Au-delà de la qualité et de la diversité des produits, ce record de ventes s’explique également par une stratégie d’investissement structurée dans les infrastructures, les systèmes et l’expansion du réseau de distribution. Plus de 600 concessionnaires officiels à travers le pays ont joué un rôle clé en permettant aux motos électriques VinFast d’atteindre un large public sur l’ensemble du territoire.

En outre, le déploiement à grande échelle d’ateliers de service et de stations publiques de recharge pour motos électriques a renforcé la confiance et la tranquillité d’esprit des clients, tout en leur offrant une utilisation plus pratique au quotidien. Des politiques commerciales attractives, un service après-vente renforcé ainsi que des programmes réguliers de reprise de motos thermiques contre des modèles électriques ont également constitué de puissants leviers incitant les consommateurs à choisir VinFast.

Hoàng Hà, directeur général de VinFast Motos Électriques pour le marché vietnamien, a déclaré : "L’année 2025 constitue une étape charnière dans la transition vers une mobilité verte au Vietnam, comme en témoignent les ventes record réalisées par VinFast. Fort de la croissance dynamique du marché, de la réputation et de la qualité que VinFast a su affirmer, ainsi que des plans de développement ambitieux à venir, je suis convaincu que 2026 sera une année encore plus éclatante pour VinFast et pour l’avenir de la mobilité verte au Vietnam"

Le fait que les motos électriques et les voitures électriques VinFast dominent simultanément les marchés vietnamiens de l’automobile et du deux-roues en 2025 illustre clairement la tendance de transition écologique, du moteur thermique vers l’électrique. Il s’agit également d’un jalon important confirmant la crédibilité et la position de VinFast, prête à entrer dans une nouvelle phase de croissance accélérée.

De nouveaux modèles pour 2026

Afin de répondre à la diversité des besoins des clients, dès le début de l’année 2026, VinFast a officiellement lancé quatre nouveaux modèles de motos électriques, dont trois premiers modèles compatibles avec l’échange de batteries - Evo, Feliz II et Viper - ainsi qu’Amio, un modèle équipé de pédales destiné aux élèves. En parallèle, un réseau de 4.500 stations d’échange de batteries a déjà été installé, avec pour objectif d’atteindre 45.000 armoires d’échange de batteries d’ici la fin du premier trimestre 2026.

Par ailleurs, VinFast déploie le programme "Une énergie intense pour un avenir vert", proposant de nombreuses offres attractives, telles que l’option "acheter un véhicule pour 0 dông", une remise de 6% sur le prix de vente, la prise en charge à 100% des frais d’immatriculation (équivalant à 2% du prix du véhicule) du 12 janvier au 12 avril 2026, la recharge gratuite aux stations publiques V-Green jusqu’au 31 mai 2027, ainsi que l’échange de batteries gratuit pendant six mois pour les clients particuliers et 12 mois pour les conducteurs inscrits à des activités de transport sur la plateforme Xanh SM Platform.

Texte et photo : Minh Thu/CVN