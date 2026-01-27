Les entreprises japonaises au Vietnam enregistrent des bénéfices inédits depuis 15 ans

En 2025, les entreprises japonaises opérant au Vietnam affichent leurs perspectives de profit les plus optimistes depuis 15 ans, témoignant d’une forte dynamique commerciale malgré des obstacles persistants liés aux institutions, aux procédures administratives et aux ressources humaines, selon une enquête publiée le 26 janvier par l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).

L’enquête 2025 de la JETRO sur les conditions d’affaires des entreprises japonaises investissant à l’étranger révèle que 67,5% des entreprises japonaises implantées au Vietnam anticipent des bénéfices cette année, soit une hausse de 3,4 points de pourcentage par rapport à 2024 et le niveau le plus élevé depuis 2009.

Il convient de noter que c’est la première fois en cinq ans que le Vietnam affiche une performance supérieure à la moyenne de l’ASEAN (65,3 %). Parallèlement, la proportion d’entreprises prévoyant des pertes a diminué de 1,7 point sur un an, pour atteindre 17,6 %, marquant ainsi une deuxième année consécutive d’amélioration.

Dans le secteur manufacturier, le taux de rentabilité a atteint 74,1%, en hausse de 3,9 points, tandis que le taux de pertes a fortement chuté à 13%. Des gains significatifs, supérieurs à 15 points de pourcentage, ont été enregistrés dans des secteurs tels que le papier, les produits du bois et l’imprimerie ; les composants électriques et électroniques ; et la sidérurgie.

Dans le secteur non manufacturier, 61,2% des entreprises ont dégagé des bénéfices, soit une hausse de 3,3 points, malgré une légère augmentation du taux de pertes à 22%. Le leasing immobilier, l’éducation et la santé ont enregistré des gains de plus de 20 points, tandis que les équipements de transport, l’exploitation minière, l’énergie, le tourisme, les loisirs, la distribution et la restauration ont continué d’afficher des taux de rentabilité inférieurs à 50%.

La JETRO a attribué la reprise du secteur manufacturier principalement à une demande à l’exportation plus soutenue, tandis que la croissance de la demande intérieure a été le principal moteur de la croissance des entreprises non manufacturières. Cependant, l’intensification de la concurrence et la hausse des coûts de main-d’œuvre demeurent des risques majeurs.

Pour 2026, 47,6% des entreprises interrogées anticipent une amélioration de leurs bénéfices, même si plus de 30% des fabricants d’équipements et de pièces de transport prévoient une détérioration de leurs performances. Au cours des deux prochaines années, 56,9% des entreprises japonaises implantées au Vietnam envisagent de développer leurs activités, soit une augmentation de 0,8 point sur un an, ce qui place le Vietnam en tête de l’ASEAN en matière d’intentions d’expansion pour la deuxième année consécutive. Seulement 4,2% prévoient de réduire leur activité, et à peine 0,7% envisagent une délocalisation ou un retrait.

Concernant les droits de douane réciproques américains, 35% des entreprises japonaises implantées au Vietnam exportent vers les États-Unis, un pourcentage supérieur à la moyenne de l’ASEAN. Environ un tiers de ces exportateurs anticipent des répercussions négatives importantes, principalement dues à un affaiblissement de la demande américaine. Cependant, nombre d’entre elles réagissent en réduisant leurs coûts, en renégociant leurs prix et en diversifiant leurs marchés.

Les principaux atouts du Vietnam en matière d’investissement demeurent la taille et le potentiel de croissance de son marché (68,4%), le faible coût du travail (55,2%) et la stabilité politique et sociale (53,2%), tous supérieurs aux moyennes de l’ASEAN. En revanche, la complexité des procédures administratives reste la principale préoccupation, citée par 67,5% des entreprises, aux côtés des problèmes de transparence juridique et de la hausse du coût du travail.

Les investissements japonais au Vietnam en 2025 étaient estimés à environ 3 milliards de dollars, soit une hausse de 19,5% par rapport à 2024, avec un intérêt croissant pour la transformation numérique et les secteurs de haute technologie.

La JETRO a souligné que si le Vietnam reste une destination d’investissement de premier plan au sein de l’ASEAN, la poursuite des réformes administratives, la transparence juridique et le développement de la main-d’œuvre sont essentiels pour maintenir son attractivité à long terme.

