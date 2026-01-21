Gia Lai mobilisée contre la pêche INN à travers une sensibilisation renforcée

La province de Gia Lai intensifie ses efforts de sensibilisation et de contrôle pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette action a été intensifiée avec la promulgation du décret n°301/2025/ND-CP, modifiant et complétant le décret n°38/2024/ND-CP relatif aux sanctions administratives dans le secteur de la pêche.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement de Gia Lai, après plusieurs années de mise en œuvre coordonnée des solutions, la province a obtenu des résultats positifs dans la lutte contre la pêche INN. À ce jour, Gia Lai compte 5.744 navires de pêche enregistrés, dont 100 % sont intégrés au système VNFishbase. Tous les navires en exploitation disposent d’une licence de pêche valide. Les navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation sont interdits de sortie en mer et soumis à une gestion stricte.

Considérant la sensibilisation comme une solution fondamentale et continue, les autorités de gestion des ports de pêche de Gia Lai ont récemment renforcé la diffusion des dispositions du décret n°301/2025/ND-CP. L’accent est mis sur les infractions fréquemment commises par les pêcheurs, afin de leur permettre de mieux comprendre les règles juridiques et les conséquences de la pêche illicite.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du décret n°301/2025/ND-CP, la Sous-direction des pêches de Gia Lai a élaboré un plan coordonné couvrant la sensibilisation, le contrôle et la surveillance.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement de Gia Lai, depuis octobre 2025, la province a mis en service un système d’alerte automatique intelligent, permettant de signaler immédiatement le franchissement des frontières maritimes ou les pertes prolongées de connexion des navires. Parallèlement, le journal de pêche électronique a été appliqué à plus de 3.000 bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, afin de renforcer progressivement la transparence des activités de pêche, de limiter les infractions et d’éviter de lourdes sanctions pour les pêcheurs.

