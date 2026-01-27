Foire du Printemps 2026 : connecter commerce, culture et consommation

La première Foire du Printemps 2026 se tiendra du 2 au 13 février au Centre national des expositions du Vietnam (VEC), dans le district de Dông Anh, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’un événement de grande envergure à caractère commercial et culturel, marquant le coup d’envoi d’une série d’activités de promotion du commerce, de la consommation et de la culture à l’occasion du Têt du Cheval.

Selon une dépêche urgente du ministère de l’Industrie et du Commerce, la Foire est organisée conformément aux instructions du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion permanente du gouvernement tenue le 26 janvier 2026. Baptisée ‘’La première glorieuse Foire de printemps’’ 2026, la manifestation, à vocation multisectorielle, réunira des ministères, des secteurs, des collectivités locales ainsi que la communauté des entreprises vietnamiennes et étrangères.

L’ensemble du complexe d’exposition Kim Quy sera mobilisé pour l’événement, avec dix halls d’exposition d’une superficie d’environ 10.000 m² chacun, permettant l’installation de quelque 3.000 stands standard. Placée sous le thème "Connecter la prospérité - Accueillir un printemps glorieux", la foire vise à associer harmonieusement les activités commerciales, la promotion des produits et la valorisation de l’identité culturelle vietnamienne durant la période de forte consommation en début d’année.

La Foire est structurée en neuf espaces thématiques. Le pôle central est consacré à Hô Chi Minh-Ville, localité à l’honneur de cette première édition, qui y présente de manière globale ses réalisations en matière de développement économique, industriel, commercial, financier, d’innovation, de culture et de tourisme, ainsi que des activités artistiques et festivités typiques du Têt du Sud.

Les provinces et villes du pays participent à l’espace "Voyager au printemps au pays natal - Produits des quatre régions", mettant en valeur leurs produits emblématiques, leurs potentialités en matière de promotion du commerce et de l’investissement, ainsi que leurs destinations culturelles et touristiques. Par ailleurs, l’espace "Produits agricoles vietnamiens - Rayonnement des couleurs du printemps", placé sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, présente les produits OCOP, les produits agricoles bénéficiant d’indications géographiques, les modèles d’agriculture de haute technologie ainsi que les approches d’agriculture verte et circulaire.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce pilote deux grands espaces, dont "Printemps prospère", rassemblant des entreprises des secteurs de l’industrie de consommation, du commerce et des produits phares pour le Têt. À cela s’ajoute l’Exposition de la chaîne de valeur VIVC 2026, qui relie l’ensemble de la chaîne, des matières premières à la distribution, dans les secteurs du textile-habillement, du cuir-chaussures, du bois et de l’artisanat.

Parallèlement, Hanoï présente l’espace "Têt de retrouvailles", recréant l’atmosphère du Têt traditionnel vietnamien, tandis que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organise l’espace "Quintessence de la culture vietnamienne", mettant en lumière douze industries culturelles à travers des spectacles, la gastronomie et les arts populaires.

En complément des espaces couverts, deux zones extérieures - la Foire florale du Printemps "Couleurs du printemps vietnamien" et l’espace gastronomique "Saveurs printanières de la convivialité" - contribuent à créer une ambiance festive et animée tout au long de l’événement.

Grâce à son ampleur, à des mécanismes de soutien clairs en faveur des entreprises et à la coordination étroite entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales, la première Foire du Printemps 2026 est appelée à stimuler la consommation intérieure, à renforcer les connexions entre entreprises et à promouvoir l’image culturelle du Vietnam dès les premiers jours de la nouvelle année.

VNA/CVN