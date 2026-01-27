Lutte contre la pêche INN

Hô Chi Minh-Ville renforce les sanctions pour faire lever le "carton jaune"

La ville de Hô Chi Minh redouble d’efforts pour démontrer sa détermination à respecter les engagements internationaux en matière de pêche durable, dans le but de faire lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne au secteur halieutique vietnamien.

>> Lutter contre la pêche INN pendant le Têt traditionnel 2026

>> Cân Tho renforce la lutte contre la pêche INN

Le 23 janvier, le président du Comité populaire municipal, Nguyễn Văn Được, a exigé des services compétents, des forces de l’ordre et des localités côtières qu’ils appliquent avec rigueur les mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), conformément au télégramme officiel N°03/CD-TTg du 13 janvier 2026 du Premier ministre.

Les Services de l’agriculture et de l’environnement, de la justice, la Police municipale, le Commandement des gardes-frontières, l’Administration des ports de pêche ainsi que les comités populaires des communes littorales et de l’île de Côn Dao sont appelés à mettre en œuvre de manière stricte les directives antérieures et à assurer l’application efficace des nouvelles instructions.

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire a souligné la responsabilité directe et intégrale du Service de l’agriculture et de l’environnement dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des mesures contre la pêche INN. Il a insisté sur la nécessité de traiter les infractions de manière rigoureuse, sans formalisme ni omission, et d’éviter toute déclaration inexacte ou embellie des résultats.

Les autorités compétentes doivent également revoir l’ensemble des dossiers clôturés relatifs aux infractions, en s’assurant de leur conformité juridique. En cas d’irrégularité ou de traitement inapproprié, une réévaluation devra être menée, accompagnée de sanctions à l’encontre des individus ou entités responsables, notamment les dirigeants des unités concernées. Il est formellement interdit de déclarer que "100 % des infractions ont été traitées" si tel n’est pas le cas.

Parallèlement, la ville encourage l’application des technologies numériques dans la gestion des activités de pêche. Les unités concernées sont invitées à déployer efficacement les systèmes de journal de bord électronique (e-logbook) et de traçabilité numérique (eCDT), en veillant à la qualité, l’exactitude et l’actualisation des données.

Un autre axe prioritaire concerne la révision des méthodes de collecte et de comparaison des données sur les navires entrant et sortant des ports, afin d’assurer la cohérence entre les différents services et systèmes d’information. Les autorités doivent également contrôler les lots de produits halieutiques destinés à l’exportation vers l’Union européenne, conformément aux directives gouvernementales.

Le Commandement des gardes-frontières est chargé de collaborer étroitement avec le Service de l’agriculture et de l’environnement pour surveiller les mouvements des navires de pêche, mettre en œuvre les systèmes de surveillance et de journalisation électronique, et prévenir toute nouvelle infraction.

Ces mesures traduisent la volonté de Hô Chi Minh-Ville de contribuer activement à la levée du "carton jaune" européen, tout en s’inscrivant dans une dynamique de développement durable et responsable du secteur halieutique vietnamien, en phase avec les exigences de l’intégration internationale.

Truong Giang/CVN