Nghê An à la première Foire du printemps 2026 à Hanoï

Le Comité populaire de la province de Nghê An vient d’adopter un plan portant sur l’organisation de son espace d’exposition à la première Foire du printemps 2026, qui se tiendra du 2 au 8 février au Centre national des expositions du Vietnam (VEC), situé dans le district de Dông Anh, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Nghê An prendra part à la foire au sein du sous-espace thématique "Voyage printanier au pays natal - Produits emblématiques des quatre régions".

Le stand de la province sera conçu de manière à favoriser l’interaction, la mise en relation, la coopération et les échanges commerciaux entre les entreprises de Nghê An, les organismes de promotion du commerce, les associations touristiques ainsi que les entreprises vietnamiennes et étrangères. L’identité visuelle mettra en avant les couleurs et les symboles caractéristiques de la province.

Les produits exposés comprendront des articles industriels et artisanaux, des produits issus des villages de métiers traditionnels, ainsi que des productions agricoles et forestières, notamment des produits OCOP représentatifs du territoire.

À travers sa participation à la foire, le Comité populaire de Nghê An entend offrir aux entreprises locales une plateforme propice à la promotion commerciale et à l’attraction des investissements, tout en renforçant les connexions commerciales pour les biens industriels, agricoles et les services. L’objectif est de stimuler la production nationale ainsi que les activités d’exportation et d’importation.

Après plusieurs années de structuration et de développement, de nombreuses localités de la province disposent aujourd’hui d’un à trois produits OCOP certifiés trois étoiles, garantissant des débouchés stables et une valeur durable.

À ce jour, Nghê An recense 743 produits OCOP classés trois étoiles ou plus, dont trois produits cinq étoiles, 45 produits quatre étoiles et 695 produits trois étoiles. Ces résultats placent la province parmi les territoires leaders du pays en termes de nombre de produits OCOP officiellement reconnus.

Thao Nguyên/CVN