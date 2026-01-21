An Giang

Lutter contre la pêche INN pendant le Têt traditionnel 2026

Le 9 janvier, au port de l’Unité 401 (zone de Phú Quốc), le général de brigade Nguyên Van Dung, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique du Commandement de la 4 e Région de la Garde-côtière, a rendu visite et confié la mission aux officiers et soldats du navire KN-373, appartenant à la 3 e Unité d’inspection des pêches (Commandement de la 2 e Région), en coordination avec les unités de la 4 e Région, pour mener à bien les opérations de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pendant le Têt du Cheval 2026.

Lors de cette rencontre, le général Nguyên Van Dung a inspecté les préparatifs, s’est enquis des conditions de vie des soldats, a pris connaissance de leur état d’esprit et salué leur sens des responsabilités et leur détermination. Il a souligné que remplir une mission durant le Nouvel An lunaire est un honneur et une lourde responsabilité, exigeant de chaque soldat une discipline rigoureuse et une conduite exemplaire pour garantir l’ordre juridique en mer.

Photo: CTV/CVN

Il a également demandé aux commandements, notamment à l’équipage du KN-373, de veiller à l’approvisionnement logistique, technique et aux conditions de vie du personnel et de leurs familles, afin d’assurer leur sérénité et leur efficacité pendant les fêtes.

Le capitaine Phan Duc Hoàng, commissaire politique du KN-373, a exprimé son émotion et affirmé que, bien que loin de leur famille pour le Têt, tous les membres de l’équipage sont pleinement conscients de l’importance de leur mission, unis dans l’effort, respectueux de la loi et résolus à accomplir leur tâche avec excellence.

Le soutien attentif du Comité permanent du Parti et du Commandement de la 4e Région constitue une source d’encouragement majeure, renforçant la volonté des soldats à affronter les vagues pour protéger les eaux du Sud-Ouest du pays durant le printemps.

Sanctions

Dans le cadre du mois d’action contre la pêche INN, les autorités ont intensifié les contrôles et appliqué des sanctions strictes.

Photo: VNA/CVN

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, les efforts ont porté leurs fruits : révision de la flotte, surveillance accrue, traçabilité des produits et sanctions ont permis de sensibiliser les pêcheurs.

Le Comité populaire provincial a ordonné la révision de tous les dossiers, y compris ceux déjà classés, concernant les infractions telles que la perte de signal VMS, les incursions hors des zones autorisées ou la pêche illégale dans les eaux étrangères. Entre janvier 2024 et janvier 2026, 100% des cas de perte de signal VMS ont été traités : 455 navires ont été sanctionnés pour un montant total de 25,9 milliards de dôngs, et 1.143 cas ont été classés après vérification. Plusieurs affaires ont donné lieu à des poursuites pénales.

En décembre 2025, la police provinciale a arrêté N.T.D, capitaine du navire KG 90752 TS, pour organisation de sortie illégale du territoire et pêche illégale en Thaïlande. Il avait délibérément désactivé le VMS pour échapper aux contrôles.

À ce jour, 53 affaires pénales ont été ouvertes, dont 19 pour pêche illégale à l’étranger, 29 pour manipulation du système VMS, et 5 pour usage d’explosifs, trafic illicite ou vol. Les enquêtes se poursuivent, notamment sur les cas de pêcheurs expulsés par des pays tiers.

Grâce à une communication efficace, les pêcheurs prennent davantage conscience des conséquences juridiques de la pêche INN. Le capitaine Lê Van Minh (quartier de Vinh Thông) déclare : "Pour que la pêche soit durable, il faut respecter les règles, maintenir le VMS actif et pêcher dans les zones autorisées."

Les premiers résultats obtenus témoignent d’une volonté politique forte d’éradiquer les infractions, contribuant à l’objectif national de faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne.

Truong Giang/CVN