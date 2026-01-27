Cân Tho renforce sa lutte contre la pêche INN

En 2025, conformément aux directives du Commandement des gardes-frontières et du Comité populaire de la ville de Cân Tho (Delta du Mékong), les forces de la Garde-frontière locale ont mis en œuvre une série de mesures coordonnées pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). L’objectif : renforcer le contrôle des activités de pêche, sensibiliser les pêcheurs au respect de la loi et contribuer à la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

>> Hô Chi Minh-Ville renforce les responsabilités et traite définitivement les infractions

>> Dà Nang renforce la lutte contre la pêche INN en faveur d’un secteur halieutique durable

Considérant la sensibilisation comme un levier essentiel de prévention, les gardes-frontières de Cân Tho ont adopté une approche de proximité : "Frapper à chaque porte, monter à bord de chaque bateau". En 2025, ils ont organisé 76 séances de sensibilisation collectives réunissant plus de 5.200 participants, ainsi que près de 6.500 interventions individuelles touchant plus de 25.000 pêcheurs. En parallèle, 14.000 dépliants ont été distribués, 750 SMS envoyés, et 63 reportages ou articles ont été diffusés en collaboration avec les médias.

Sensibilisation renforcée, prise de conscience accrue

Le lieutenant-colonel Nguyên Thanh Dung, chef d’état-major adjoint de la Garde-frontière de Cân Tho, souligne : "La sensibilisation ne se limite pas à transmettre la loi, elle mobilise aussi la population pour protéger la souveraineté maritime et promouvoir une pêche durable. Une fois informés des conséquences de leurs actes, les pêcheurs coopèrent plus volontiers avec nos forces".

Les résultats sont tangibles : de nombreux pêcheurs prennent désormais l’initiative de contacter les postes de garde pour vérifier leurs documents ou tester leurs équipements de surveillance avant de prendre la mer. "Grâce aux explications des soldats, je comprends mieux les risques liés à la perte de signal ou à la pêche hors zone. Aujourd’hui, je me sens plus serein en mer", témoigne Nguyên Van Quý, pêcheur de la commune de Trân Đê.

Contrôle rigoureux des navires et des conditions de départ

Cân Tho compte 785 navires de pêche, dont 342 de plus de 15 m, tenus d’être équipés d’un dispositif de surveillance. Les garde-frontières, en coordination avec le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, ont vérifié l’ensemble des dossiers d’enregistrement, d’inspection et de permis de pêche, et identifié 12 navires à "haut risque" pour une surveillance renforcée. Des patrouilles régulières sont menées dans les estuaires, zones d’ancrage et points de départ.

Photo : BP/CVN

Aux postes de contrôle de Trân Đê, My Thanh et Định An, les procédures de départ et d’arrivée des navires sont strictement appliquées. En 2025, 1.534 départs (8.420 marins) et 1.256 retours (7.548 marins) ont été enregistrés, avec 100% des formalités traitées via un logiciel de gestion numérique, garantissant transparence et efficacité.

En mer, 91 patrouilles ont été effectuées, couvrant plus de 3.000 milles nautiques et contrôlant près de 2.800 navires et 16.000 marins. Aucun cas de pêche illégale ou d’intrusion dans les eaux étrangères n’a été constaté. Sur les 595 cas de perte de signal des dispositifs de surveillance, 515 ont été résolus rapidement grâce à l’intervention des gardes-frontières.

Objectif : zéro infraction, zéro complaisance

Forte de ces résultats, la Garde-frontière de Cân Tho fixe ses priorités pour l’avenir : intensifier la sensibilisation ciblée, surveiller de près les navires à risque, interdire tout départ sans conformité, renforcer les patrouilles en mer et coopérer étroitement avec la Police maritime, la Marine et les services de contrôle des pêches. Les infractions seront rendues publiques dans les médias afin de renforcer l’effet dissuasif.

Ces efforts constants traduisent l’engagement résolu de la ville dans la lutte contre la pêche INN, en faveur d’un secteur halieutique responsable, durable et pleinement intégré aux normes internationales.

Truong Giang/CVN